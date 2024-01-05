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عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على هذه المحافظات بالرياض لـ 8 صباحًا

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ضباب وشبورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على الرياض وعدد من المحافظات، حتى الساعة الثامنة صباحًا.اضافة اعلان

ضباب على الرياض حتى الثامنة صباحًا

وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل منطقة الرياض وتشمل محافظات "الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي وعفيف".


أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.


وأوضح أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق الرياض، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد الى المدينة المنورة.

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