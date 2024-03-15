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إنذار أحمر على حائل وأمطار تهطل على تبوك

المركز الوطني للأرصاد
الأرصاد
أ أ
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حذر الدفاع المدني من تقلبات جوية على منطقة حائل بعد أن رفع المركز الوطني للأرصاد  تنبيهه إلى الإنذار الأحمر.
ودعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة حائل.اضافة اعلان

أمطار على تبوك:


هطلت, اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت، الجهراء، والمثلث والكتيب، وضواحيهما .
 جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار غزيرة وبرد وسيول

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتساقط البرد ورياح هابطة على عدد من المناطق، تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، بمشيئة الله.
وقال المركز، عبر حسابه في منصة إكس: "من خلال محاكاة توقعات هطول الأمطار عبر النموذج العددي السعودي، تشير التوقعات ـ بمشيئة الله تعالى ـ إلى ازدياد فرص هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة حتى منتصف الأسبوع القادم، على بعض مناطق المملكة، يصحبها تساقط للبَرَد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، مع خطر السيول والسيول المنقولة".
وتابع المركز الوطني للأرصاد: "نأمل أخذ الحيطة والحذر ومتابعة النظام الآلي للإنذار المبكر".

هطول أمطار متفاوتة

من جهته، توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، والعضو المؤسس للجنة تسميات المناخية، خلال الـ24 ساعة من اليوم الخميس وحتى صباح الجمعة، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق عدة.

مناطق هطول الأمطار

ولفت الحصيني عبر حسابه على منصة إكس إلى أن هذه المناطق وفقًا للنماذج العددية للطقس، هي: حائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، والشرقية خاصة بين حفر الباطن والصمان، والمدينة خاصة شرقها.
وأضاف : “تمتد الأمطار إلى أجزاء من شمال وغرب منطقة الرياض، ولا يُستبعد أن تمتد -إن شاء الله- إلى العاصمة الرياض بأمطار خفيفة تُسبَق بنشاط للرياح السطحية، إلا أن يصرفها الله، والله أعلم”.

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