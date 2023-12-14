ذروتها الأحد والاثنين.. "الحصيني" يُحذر من موجة برد ورياح مثيرة للأتربة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من موجة برد متوقعة مع فرصة هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان





موجة برد متوقعة



جهزوا الملابس الشتوية



انخفاض درجات الحرارة مع حالة مطرية وبرد



رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه حسب النماذج العددية للطقس فيتوقع موجة برد متوسطة القوة وهي أقوى من الموجة السابقة تضرب عدة مناطق بداية من الأسبوع المقبل، وأن ذروتها يومي الأحد والاثنين.وأضاف أنه من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها، متوقعًا استمرار الحالة الجوية الممطرة الخامسة لموسم ١٤٤٥هـ.وبين أنه من نهاية هذا الأسبوع متوقع موجة برد متوسطة القوة على معظم مناطق المملكة بنسب متفاوتة مع رياح مثيرة للأتربة، وانخفاض درجات الحرارة على النحو التالي:1 -المنطقة الشمالية تتراوح من "3" إلى "6" درجات مئوية.2 - المنطقة الوسطى تتراوح الحرارة فيها الصغرى من "4" إلى "10"3 – المنطق الشرقية والجنوبية وشرق الغربية تتراوح الصغرى من "6" إلى "18"درجات مئوية.4 - الساحل الغربي والجنوبية متوقع أن يكون تأثيرها ضعيفًا تتراوح الصغرى من " 25" إلى "15".في الوقت نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إنذارًا باللون الأصفر على منطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية ونجران، بسبب الرياح المثيرة للأتربة المثارة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.