الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ذروتها الأحد والاثنين.. "الحصيني" يُحذر من موجة برد ورياح مثيرة للأتربة

GBK2gacbcAABNe8
حالة الطقس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من موجة برد متوقعة مع فرصة هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

موجة برد متوقعة

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه حسب النماذج العددية للطقس فيتوقع موجة برد متوسطة القوة وهي أقوى من الموجة السابقة تضرب عدة مناطق بداية من الأسبوع المقبل، وأن ذروتها يومي الأحد والاثنين.


جهزوا الملابس الشتوية

وأضاف أنه من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها، متوقعًا استمرار الحالة الجوية الممطرة  الخامسة لموسم ١٤٤٥هـ.

انخفاض درجات الحرارة مع حالة مطرية وبرد

وبين أنه من نهاية هذا الأسبوع متوقع موجة برد متوسطة القوة على معظم مناطق المملكة بنسب متفاوتة مع رياح مثيرة للأتربة، وانخفاض درجات الحرارة على النحو التالي:
1 -المنطقة الشمالية تتراوح من "3" إلى "6" درجات مئوية.
2 - المنطقة الوسطى تتراوح الحرارة فيها الصغرى من "4" إلى "10"
3 – المنطق الشرقية والجنوبية وشرق الغربية تتراوح الصغرى من "6" إلى "18"درجات مئوية. 
4 - الساحل الغربي والجنوبية متوقع أن يكون تأثيرها ضعيفًا تتراوح الصغرى من " 25" إلى "15".


رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

في الوقت نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إنذارًا باللون الأصفر على منطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية ونجران، بسبب الرياح المثيرة للأتربة المثارة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

تقنيات حديثة لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

الصحة توضح ضوابط صرف إعانات الهيئات الطبية

وزير الدفاع وأمين الناتو يبحثان تعزيز الأمن الإقليمي

الخميس 1 جمادى الآخرة.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بنجران

عاجل.. هل يصح صيام الخميس من غير الإثنين؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GA27IgXWgAEQU_k 2:25 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. "الدفاع المدني" يدعو سكان المدينة إلى توخي الحذر من تقلبات جوية

images (1) 3:39 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

الأقل مُنذ 240 يوما.. أجواء باردة و انخفاض الحرارة على الرياض

F_6PDPGW8AAqyfU 8:03 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

برد وثلوج.. خبير طقس يُحذر سكان هذه المناطق من منخفض جوي وانخفاض الحرارة

476709-أمطار-الرياض 9:50 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

مع عودة الدراسة.. طقس أكثر دفئًا ودرجات حرارة معتدلة

اقرأ أيضا

ت
12:30 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

الطاقة الذرية: نموذج المملكة الرقابي يؤكد جاهزيتها لبرامجها النووية

أهم 10
11:03 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

أهم 10.. موعد صرف الدعم السكني واستبعاد الابن الموظف من حساب المواطن

جامعة الملك خالد
10:03 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

اتفاقية لتجديد الاعتماد المؤسسي واعتماد 18 برنامجاً أكاديمياً لجامعة الملك خالد

حرس الحدود
9:09 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

حرس حدود قطاع الدائر بجازان يضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مخدرات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
8:19 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. حقيقة حذف الابنة الموظفة من حساب المواطن

الاعتذار
8:10 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

فضيلة لا ضعفًا.. هذا ما تفعله "ثقافة الاعتذار" في المجتمعات

حساب المواطن - ريال
4:43 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. كيف تحصل الأم على دعم حساب المواطن لأبنائها وهي متزوجة برجل ثانٍ؟

التسنين عند الأطفال
5:02 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

بهذه الطرق تخففين ألم التسنين عند أطفالك

حلف شمال الأطلسي
4:14 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

بعد زيارة "ستولتنبرغ" للرياض.. الناتو: نرغب في تعزيز العلاقات مع المملكة

طائر دليل العسل الكبير
3:51 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

زادت نسبة العثور عليها 560%.. طائر شهير يخبر الناس عن أماكن العسل السرية