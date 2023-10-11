"أمن الدولة" تعلن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف عسكرية

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أعلنت رئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة (رجال).





طريقة التقديم:





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الشروط:



تنبيهات عامة:



طريقة التقديم:



وأوضحت أن التقديم يتم عبر بوابة التوظيف http://jobs.sa.في وقت سابق، أعلنت أكاديمية المباحث العامة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة (للرجال) حملة الثانوية فأعلى للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة ولمدة خمسة أيام على النحو التالي:- عريف: لحملة الدبلومجندي: لحملة الثانوية العامة أو مايعادلها-للإطلاع على التخصصات المطلوبة (إضغط هنا)- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والديه ووالديهم وزوجته ويستثنى من شرط المنشأه من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمةمخلة بالشرف وألا يكون مطرودا من إحدى الكليات والمعاهدالعسكرية.- أن لا يكون المتقدم موظفا في أي جهة حكومية أو سبق أن عين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية.. أن لا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 30 عاما حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.أن يتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب للوظيفة المعلن عنها.- أن لا يقل تقدير المتقدم من حملة درجة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة عن جيد.أن لا يقل طول المتقدم عن 168سم، ويتناسب مع الوزن.- أن يجتاز جميع إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة.- أن لا يكون قد مضى على تاريخ تخرج المتقدم أكثر من (خمس سنوات) لحملة درجة الدبلوم ما بعد الثانوية العامة.- أن لا يكون قد مضى على تاريخ تخرج المتقدم أكثر من (خمس سنوات) لحملة شهادة الثانوية العامة.- أن يكون المتقدم قد أجرى اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي لخريجي الثانوية العامة ودرجة الدبلوم.- يشترط لخريجي التخصصات الصحية لحملة الدبلوم أن يكون حاصلا على بطاقة التصنيف المهني الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.- عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب حيث يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة.. يعد قرار لجنة القبول والتسجيل نهائيا- جوال المتقدم المعتمد في المنصة الوطنية الموحدة هو الوسيلة المعتمدة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية.يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/3/16هـ من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/3/20هـ.