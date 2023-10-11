5 شروط مهمة يجب توافرها أثناء تجديد الهوية الوطنية

شروط الصورة في خدمة تجديد الهوية الوطنية اضافة اعلان



خدمة التحقق من شهادة الميلاد



غرامة إصدار هوية بدل تالف



تغيير صورة الهوية الوطنية



ضوابط مهمة لتسجيل الأسماء



نشرت منصة "أبشر" فيديو تعريفي بالشروط الواجب توافرها في الصورة وذلك بهدف تجديد الهوية الوطنية.-خلفية بيضاء-أبعاد الصورة (6 *4)-توسيط الوجه داخل إطار الصورة-أن لا يزيد حجم الصورة عن 1 ميجابايت-صيغة الصورة jpegفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية تمكن المواطنين والمواطنات والمقيمين من إمكانية التحقق من بيانات شهادة الميلاد إلكترونيا.1-الدخول إلى منصة أبشر ثم خدماتي ثم استعلامات ثم الأحوال المدينة والتحقق من شهادة الميلاد.2-إدخال رقم الهوية الوطنية / إقامة3-إدخال تاريخ الميلادوأشارت الأحوال المدنية، إلى أن النظام يقوم باستعراض خدمة التحقق من شهادة الميلاد.في وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم احتساب غرامة عند إصدار بطاقة هوية وطنية بدل تالف للمره الثانية.جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على سؤال مستفيد استفسر بشأن صحة وجود غرامة حال إصدار هوية بطل تالف.وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "إنه يتم احتساب غرامة عند إصدار بدل تالف للمره الثانية ومقدارها ١٠٠ ريال، نسعد بخدمتك".كذلك حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الحالات التي تسمح للمواطنين بتغيير صورة بطاقة الهوية الوطنية.جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير صورة الهوية الوطنية.وأجابت الأحوال المدنية بقولها: "يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية، نسعد بخدمتك".كذلك أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، 5 ضوابط لاختيار وتسجيل الأسماء.وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن هناك 5 ضوابط يمكن الاستعانة بها عند اختيار الأسماء، وهي:1ـ جواز تسجيل الاسم معرفاً بـ (ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة بالمجتمع مثل العنود والوليد.2ـ يجوز تسجيل الاسم مجرداً من الألقاب “السيد”.3ـ لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم “المعروف بكذا”.4ـ لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة: “قمر الزمان”.5 ـ يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية “عبد الرسول”.