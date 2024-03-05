درجات الحرارة.. طريف الأقل بـ6 ومكة الأعلى اليوم بـ35 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، حالة من الدفء الطفيف، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



* أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في مكة المكرمة وشرورة، وأقلها 6 درجات في طريف شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 34 في نجران، و32 في جازان وبيشة والقنفذة، و31 في جدة وينبع، و30 في المدينة المنورة، و25 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف 6، السودة والقريات 7، وحائل وعرعر وحفر الباطن 8، ورفحاء وتبوك 9، بريدة والمجمعة 10 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.