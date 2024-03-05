درجات الحرارة.. طريف الأقل بـ6 ومكة الأعلى اليوم بـ35 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، حالة من الدفء
الطفيف، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
* درجات الحرارة العظمى وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات
الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في مكة المكرمة وشرورة، وأقلها 6 درجات في طريف
شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 34 في نجران، و32 في جازان وبيشة والقنفذة، و31 في جدة وينبع، و30 في المدينة المنورة، و25 في الرياض.
* درجات الحرارة الصغرىأما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على
النحو التالي:
طريف 6، السودة والقريات 7، وحائل وعرعر وحفر الباطن 8، ورفحاء وتبوك 9، بريدة والمجمعة 10 درجات مئوية.