الثلاثاء، 24 شعبان 1445 ، 05 مارس 2024

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درجات الحرارة.. طريف الأقل بـ6 ومكة الأعلى اليوم بـ35 مئوية

درجات الحرارة - الشتاء
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، حالة من الدفء الطفيف، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.اضافة اعلان

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في مكة المكرمة وشرورة، وأقلها 6 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 34 في نجران، و32 في جازان وبيشة والقنفذة، و31 في جدة وينبع، و30 في المدينة المنورة، و25 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 6، السودة والقريات 7، وحائل وعرعر وحفر الباطن 8، ورفحاء وتبوك 9، بريدة والمجمعة 10 درجات مئوية.

* أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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