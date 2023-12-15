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دارسة دولية تشيد بمعلمي الرياضيات في مدارس المملكة

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مدارس المملكة
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كشفت نتائج الدراسة الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في اختبار بيزا (PISA 2022)، إيجابية وتحسنًا عاليًا في مؤشرات الانتماء والحياة والانضباط في مدارس المملكة.اضافة اعلان

الاستفادة من مهارات الطلبة في حل المشكلات الحياتية

وتستهدف الدراسة توظيف معارف الطلبة في القراءة والرياضيات والعلوم، وتمكينهم للاستفادة من مهاراتهم في حل المشكلات الحياتية والمهنية.
وأظهر المعلم في المملكة تميزاً بشكل عام، خصوصا في معلمي مادة الرياضيات، حيث أكد 77 % من الطلاب المشاركين في الدراسة أن معلم الرياضيات يقدم مساعدة إضافية عندما يحتاج إليها الطلاب.
وذلك مقابل 70 % من المشاركين في الدراسة من دول العالم في منظمة (OECD).

76 % من الطلاب يشيدون بمعلمي الرياضيات

وأفاد 76 % من الطلاب في المملكة المشاركين بأن معلمي الرياضيات يظهرون اهتماماً بتعلم كل طالب، مقارنة بـ 63 % من الطلبة المشاركين في الدراسة.
وتأتي هذه النسب العالية والثقة بالمعلم في المملكة تأكيداً لحديث وزير التعليم يوسف البنيان، حيث شدد على دور الوزارة بالاهتمام بالمعلم، مؤكدا أن المناهج مهما كانت متطورة لن تكون أكثر كفاءة من معلمينا.

تحسن نتائج المملكة مقارنة بالمتوسط الدولي

وذكرت الدراسة أن 71 % من الطلبة في المملكة يمكنهم إقامة صداقات بسهولة في المدرسة، مقارنة بمتوسط 76 % من دول المنظمة.
وتعكس نتائج الدراسة الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، مدى تحسن نتائج المملكة مقارنة بالمتوسط الدولي للدول المتقدمة في معايير الانتماء للمدرسة وللعلاقات الإيجابية بين الطلبة ومعلميهم.

المملكة تشارك في الاختبار الدولي إلكترونيا

يذكر أن المملكة شاركت في الاختبار الدولي، الذي تشرف عليه منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ونفّذته وزارة التعليم في مدارس التعليم العام إلكترونياً.
وكانت هى المشاركة الأولى للمملكة في النسخة الإلكترونية للاختبارات التي تُعقد كل ثلاث سنوات، وذلك بهدف مقارنة مستويات الطلبة والنظام التعليمي بأداء الدول الأخرى المشارِكة.

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