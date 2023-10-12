خلال ساعات.. ضربة أمنية لمهربي المخدرات في جازان والجوف

أ أ

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





ضبط مخالف روج لنبات القات المخدر



القبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر



ضرورة الإبلاغ عن مروجي المخدرات

