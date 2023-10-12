خلال ساعات.. ضربة أمنية لمهربي المخدرات في جازان والجوف

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
ضبط مخالف روج لنبات القات المخدرففي جازان ، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مخالِفَيْن
لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة
الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
القبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر
وفي الجوف، قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق على مواطن
لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى
إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
ضرورة الإبلاغ عن مروجي المخدرات
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من
معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.