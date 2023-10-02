حصار مُحكم.. الأمن يُباغت تجار ومهربي المخدرات في هذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب 152 كلجم من نبات القات المخدر



ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر



القبض على مقيمين لترويجهما مادة الكوكايين المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

