حصار مُحكم.. الأمن يُباغت تجار ومهربي المخدرات في هذه المناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة
مناطق.
إحباط
تهريب 152 كلجم من نبات القات المخدرففي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر محاولة تهريب 152 كيلوجرامًا
من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات
لجهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بجازان على مواطن لترويجه 96 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر ، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر
وفي
حائل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن، لترويجه مادة الحشيش المخدر،
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
القبض
على مقيمين لترويجهما مادة الكوكايين المخدر
وفي
منطقة مكة، ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف القبض على مقيمين من الجنسية
الباكستانية لترويجهما مادة الكوكايين المخدر في مركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما
واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من
معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.