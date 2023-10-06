الجمعة، 21 ربيع الأول 1445 ، 06 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الأمن يطارد تجار السموم.. مهاجمة مهربي المخدرات في هذه المناطق

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

اضافة اعلان

إحباط تهريب 90 كلجم من نبات القات المخدر

ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر محاولة تهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.


ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لترويجه مواد مخدرة

كما قبض مرور منطقة المدينة المنورة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.


مكافحة المخدرات تضبط شخصين بمنطقة الباحة

وفي الباحة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.


ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

F7xI5l5XkAAHynF
9:03 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

لـ 8 صباحًا.. تحذير عاجل لـ"الأرصاد" من ضباب وشبورة على مكة والمدينة

غ86767
8:03 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

"الزهراني": لا خوف من انقطاع الكهرباء عن المسجد الحرام لهذه الأسباب

خطبة الجمعة من المسجد الحرام
7:17 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تساقط أمطار غزيرة مع بردية مدركة شمال شرق مكة (فيديو)

هاخغخغغ
5:40 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

شاهد.. غزارة الأمطار المتساقطة بحوية نمار غرب في شفا الطائف

اقرأ أيضا

تبوك تنتج 28 مليون وردة سنويًا بقيمة 32 مليون ريال

20 ألف ريال غرامة.. حظر تشغيل العامل المنزلي دون 21 عامًا

بدء تطبيق جدول الجزاءات المحدّث لمخالفات الطرق والشوارع في هذا الوقت

مرسوم ملكي بتعديل نظام براءات الاختراع

صندوق الوقف الصحي عالج 7 آلاف حالة طارئة مجانًا (فيديو)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

F7xI5l5XkAAHynF 9:03 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

لـ 8 صباحًا.. تحذير عاجل لـ"الأرصاد" من ضباب وشبورة على مكة والمدينة

الحرب على المخدرات 1:52 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

حصار مُحكم.. الأمن يُباغت تجار ومهربي المخدرات في هذه المناطق

89789 3:38 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

هجوم مباغت.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات في هذه المناطق

الحرب على المخدرات 11:55 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات في مكة وعدة مناطق

اقرأ أيضا

خالد ابو خاصل
2:48 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

عالم سعودي ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم

الشيخ على الحذيفي
2:08 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

خطيب الجمعة من المسجد النبوي: ثواب الذكر البراءة من النفاق (فيديو)

البطاقات الالكترونية
1:57 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

السر في الملصق.. إلزام المتاجر بقبول البطاقات الائتمانية

خادم الحرمين وولي العهد
11:30 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور لبلاده

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
7:34 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

قبل 4 أيام من صرف الدفعة الجديدة.. تحذير جديد من حساب المواطن للبنوك

المدير الناجح
7:27 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

9 عبارات يستخدمها المديرون الأكثر مهارة في العمل

الفيضانات
7:02 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تضم دولاً عربية.. قائمة بأكثر أماكن العالم عرضة لخطر الفيضانات القاتلة

000_33VC3H9
6:52 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

روسيا تعلن وصول أول سفينة شحن عبر طريق "أرخص وأسرع من قناة السويس"

العالم في أسبوع - صغيرة
6:44 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. تأثير الرخصة المهنية على العلاوة السنوية وسن العامل المنزلي وتنظيم إجرامي لرجال أعمال

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السواحه
5:49 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

السواحة يناقش في كوريا مجالات الاقتصاد الرقمي وصناعة الفضاء والابتكار