الأمن يطارد تجار السموم.. مهاجمة مهربي المخدرات في هذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

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إحباط تهريب 90 كلجم من نبات القات المخدر



ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر محاولة تهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.





ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لترويجه مواد مخدرة



كما قبض مرور منطقة المدينة المنورة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.





مكافحة المخدرات تضبط شخصين بمنطقة الباحة



وفي الباحة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.





ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

