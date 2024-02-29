خطوات تسجيل الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال (فيديو)

أعلنت وزارة التعليم، عن موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1445هـ بالمدارس الحكومية والأهلية والعالمية.
وحددت الوزارة بداية التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية من 15 رمضان وحتى 22 من شوال.
في حين يبدأ التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية من 15 رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.
طريقة التسجيل لرياض الأطفال عبر نظام نور• الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور التعليمي من هنــا.
• أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
• إذا كنت مستخدمًا جديدًا، انقر على تسجيل ولي أمر جديد.
• اضغط على تسجيل طالب جديد.
• كتابة بعض المعلومات الأساسية مثل رقم الهوية الوطنية، أو رقم الإقامة، وتاريخ الميلاد.
•حدد صلة القرابة بينك، وبين الطالب الذي ترغب في إضافته.
• سيتاح لك المستوى الدراسي المناسب لعمر طفلك.
• اختر الفصل الدراسي والمرحلة الدراسية ثم انقر على التالي.
• ابدأ في إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب والتي تتمثل في اسم الطالب الأول، واسم الجد، بالإضافة إلى اسم العائلة وذلك باللغتين العربية، والإنجليزية.
• حدد نوع المؤسسة التعليمية التي تريد أن يلتحق بها الطالب، وذلك عن طريق كتابة اسم المدرسة، والمدينة والإدارة التابعة لها.
• الموافقة على كافة الشروط والأحكام.
• انقر على زر التسجيل.
مستويات التقديم لرياض الأطفالالأطفال المستحقون للتسجيل في كل مستوى من مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد كالتالي:
المستوى الأول للروضات الأهلية العالمية
من 1/1/1440 هـ - الموافق 5/10/2019م
إلى 5/2/14440هـ - الموافق 22/9/2020م
المستوى الثاني للروضات الأهلية العالمية
من 1/5/1440هـ - الموافق 12/1/2019م م
إلى 5/2/1441هـ - الموافق 4/10/2019م
المستوى الثالث
من 1/11439هـ - الموافق 21/10/2017م
إلى 5/5/1440هـ - الموافق 11/1/2019م
يذكر أن الطلاب في المستوى الأول يتم قبولهم في الروضات الأهلية والعالمية فقط، بينما تكون الأولوية في قبول الطلاب في الروضات الحكومية لطلاب المستوى الثالث، أما طلاب المستوى الثاني فإن قبولهم يتوقف على وجود شواغر أم لا.
فيديو:— الميدان التعليمي (@almaydanedu) February 28, 2024
خطوات تسجيل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال.
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