خطوات تسجيل الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال (فيديو)

أ أ

أعلنت وزارة التعليم، عن موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1445هـ بالمدارس الحكومية والأهلية والعالمية.

وحددت الوزارة بداية التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية من 15 رمضان وحتى 22 من شوال.

في حين يبدأ التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية من 15 رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.





طريقة التسجيل لرياض الأطفال عبر نظام نور



مستويات التقديم لرياض الأطفال







خطوات تسجيل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال.

pic.twitter.com/Nue4Fees6N https://t.co/Q0uxe0GGLW فيديو:خطوات تسجيل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال. February 28, 2024