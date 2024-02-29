الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خطوات تسجيل الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال (فيديو)

رياض الأطفال
رياض الأطفال
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة التعليم، عن موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1445هـ بالمدارس الحكومية والأهلية والعالمية.اضافة اعلان
وحددت الوزارة بداية التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية من 15 رمضان وحتى 22 من شوال. 
في حين يبدأ التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية من 15 رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.

طريقة التسجيل لرياض الأطفال عبر نظام نور

• الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور التعليمي من هنــا.
• أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
• إذا كنت مستخدمًا جديدًا، انقر على تسجيل ولي أمر جديد. 
• اضغط على تسجيل طالب جديد.
• كتابة بعض المعلومات الأساسية مثل رقم الهوية الوطنية، أو رقم الإقامة، وتاريخ الميلاد.
•حدد صلة القرابة بينك، وبين الطالب الذي ترغب في إضافته.
• سيتاح لك المستوى الدراسي المناسب لعمر طفلك.
• اختر الفصل الدراسي والمرحلة الدراسية ثم انقر على التالي.
• ابدأ في إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب والتي تتمثل في اسم الطالب الأول، واسم الجد، بالإضافة إلى اسم العائلة وذلك باللغتين العربية، والإنجليزية.
• حدد نوع المؤسسة التعليمية التي تريد أن يلتحق بها الطالب، وذلك عن طريق كتابة اسم المدرسة، والمدينة والإدارة التابعة لها.
• الموافقة على كافة الشروط والأحكام.
• انقر على زر التسجيل. 


مستويات التقديم لرياض الأطفال

الأطفال المستحقون للتسجيل في كل مستوى من مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد كالتالي:
المستوى الأول للروضات الأهلية العالمية 
من 1/1/1440 هـ - الموافق 5/10/2019م
إلى 5/2/14440هـ - الموافق 22/9/2020م 

المستوى الثاني للروضات الأهلية العالمية 
من 1/5/1440هـ - الموافق 12/1/2019م م 
إلى 5/2/1441هـ - الموافق 4/10/2019م

المستوى الثالث
من 1/11439هـ  - الموافق 21/10/2017م
إلى 5/5/1440هـ - الموافق 11/1/2019م
يذكر أن الطلاب في المستوى الأول يتم قبولهم في الروضات الأهلية والعالمية فقط، بينما تكون الأولوية في قبول الطلاب في الروضات الحكومية لطلاب المستوى الثالث، أما طلاب المستوى الثاني فإن قبولهم يتوقف على وجود شواغر أم لا.

اقرأ أيضا

7 مناطق تسجل أعلى كمية لهطول الأمطار في المملكة

تصريحات جديدة مفاجئة عن "البدون".. ماذا قال وزير الداخلية الكويتي؟

توضيح من هيئة الزكاة بشأن موعد سداد ضريبة الدخل

اليوم الأخير.. لإسقاط مركبتك المهملة أو التالفة بدون غرامات

الخميس 19 شعبان.. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في بريدة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اختبار الأختبارات اختبارات 2:44 م الأربعاء، 14 فبراير 2024

"التعليم" تحذر: التحقيق والمساءلة لمصوري إجابات الطلاب

اختبارات الفصل الدراسي الأول 2 12:47 م الأربعاء، 14 فبراير 2024

تعرف على الطلاب المسموح لهم بإجراء الاختبارات عن بُعد

وزارة التعليم1 1:27 م الثلاثاء، 13 فبراير 2024

"التعليم" تعتمد خطة ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لتعلم هذه اللغة

وزارة التعليم1 7:55 ص الإثنين، 12 فبراير 2024

"الدراسة عن بعد" في عسير والشرقية وتعليقها في جامعتين