"التعليم" تحذر: التحقيق والمساءلة لمصوري إجابات الطلاب

أ أ
وجهت وزارة التعليم تحذيرا للمعلمين والمعلمات من تصوير إجابات اختبارات
الطلبة، في إطار الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات، وتوعدت مصوري
الإجابات بالتحقيق والمساءلة.
تحذير المعلمين والمعلمات من تصوير الاختباراتونبهت الوزارة على عدم القيام بتصوير إجابات الطلاب والطالبات، أو أجزاء
منها بأي وسيلة كانت إلا للدواعي الرسمية كالتحقيق وما شابه ذلك، ويعد من يقوم
بذلك مسؤولاً أمام الجهات الرسمية.
ضوابط لائحة الاختبارات وسبق وأعلنت الوزارة مجموعة من التعليمات التي تضمنت ضرورة الالتزام بالضوابط
المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها.
وتضمنت التعليمات انتهاء جميع المدارس من الإعلان عن جداول الاختبارات، وما تتضمنه من ترتيب المواد، وعدد أيام الاختبار بما يتلاءم مع اشتراطاتها ومدتها الزمنية.