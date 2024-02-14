"التعليم" تحذر: التحقيق والمساءلة لمصوري إجابات الطلاب

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وجهت وزارة التعليم تحذيرا للمعلمين والمعلمات من تصوير إجابات اختبارات الطلبة، في إطار الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات، وتوعدت مصوري الإجابات بالتحقيق والمساءلة.





تحذير المعلمين والمعلمات من تصوير الاختبارات



ضوابط لائحة الاختبارات



تقارير الاختبارات الأولية الصادرة عن إدارات التعليم



تشكيل لجان إشرافية عبر مكاتب التعليم



ونبهت الوزارة على عدم القيام بتصوير إجابات الطلاب والطالبات، أو أجزاء منها بأي وسيلة كانت إلا للدواعي الرسمية كالتحقيق وما شابه ذلك، ويعد من يقوم بذلك مسؤولاً أمام الجهات الرسمية.وسبق وأعلنت الوزارة مجموعة من التعليمات التي تضمنت ضرورة الالتزام بالضوابط المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها.وتضمنت التعليمات انتهاء جميع المدارس من الإعلان عن جداول الاختبارات، وما تتضمنه من ترتيب المواد، وعدد أيام الاختبار بما يتلاءم مع اشتراطاتها ومدتها الزمنية.وأضافت الوزارة: وتقارير الاختبارات الأولية الصادرة عن إدارات التعليم؛ لضمان سير الاختبارات وفق ما هو مخطط له؛ مؤكدةً على المدارس أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي؛ تمهيداً لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات بنهاية دوام الخميس القادم.وشكّلت إدارات التعليم، عددًا من اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم؛ لتنظيم أعمال الاختبارات، داعيةً مشرفيها ومديري المدارس إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات ومتابعة عمليات الإشراف على سيرها وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.