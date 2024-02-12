الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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"الدراسة عن بعد" في عسير والشرقية وتعليقها في جامعتين

وزارة التعليم1
وزارة التعليم
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أعلن تعليم المنطقة الشرقية، عن تحويل الدراسة عن بعد اليوم الاثنين،  بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية.اضافة اعلان

تعليق الدراسة اليوم في مدارس المنطقة الشرقية

وقال تعليم الشرقية، حرصًا منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) اليوم الاثنين الموافق 1445/8/2هـ بجميع مدارس المنطقة الشرقية ماعدا محافظات النعيرية - الخفجي - قريا العليا.

تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الملك فيصل

وعلَّقت جامعة الملك فيصل الدراسة الحضورية لجميع طلابها وطالباتها اليوم الاثنين، وتحويل الدراسة إلى نمط التعليم عن بعد، مع استمرارية دوام العمل للهيئة الإدارية والفنية والتدريسية.
وجاء هذا الإجراء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية.

جامعة الملك خالد تعلن تعليق الدراسة الحضورية

كما أعلنت جامعة الملك خالد تعليق الدراسة حضوريًا اليوم الاثنين، بجميع كلياتها، في المقر الرئيس وفي المحافظات بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

تحويل التعليم إلى منصة "مدرستي" في جميع مدارس عسير

وأعلنت إدارة التعليم بمنطقة عسير، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
تقرر تحويل الدراسة اليوم الاثنين 2 / 8 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس في تعليم عسير.

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