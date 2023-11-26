خطة فرضية وإنقاذ عبر الإسعاف الجوي في حائل

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نفذت جامعة حائل، وفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل، اليوم خطة فرضية لإنقاذ مريض أصيب بجلطة قلبية بالمدينة الجامعية بواسطة الإسعاف الجوي، وذلك في المدينة الجامعية، بحضور وكيل الجامعة الدكتور غازي بن عبدالله البقعاوي. اضافة اعلان





جاهزية الفرق الإسعافية



تعزيز جودة الخدمات



‏‎وتهدف الفرضية إلى اختبار مدى الاستعدادات، وضمان جاهزية الفرق الإسعافية والاستعداد التام للتعامل مع أي طارئ، حيث هبطت مروحية الإسعاف الجوي داخل إحدى ساحات الحرم الجامعي، وتولت الفرق الإسعافية من العيادات الطبية الجامعية والهلال الأحمر إيصال المصاب ونقله عبر المروحية إلى المستشفى، لتشخيص حالته وعلاجه بشكل عاجل.وبينت الجامعة أن تنفيذ مثل هذه الفرضيات على أرض الواقع يأتي تعزيزاً لجودة الخدمات ورفع مستوى الاستعداد والأداء لمعالجة الحالات الطارئة.