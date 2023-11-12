سببان للتعثر.. 7% انخفاض عدم نقل المرضى والمصابين

أ أ

انخفضت حالات عدم نقل المرضى والمصابين إلى المنشآت الصحية العام الماضي 7%، إذ بلغ إجمالي غير المنقولين 250.255 ألف مريض ومصاب لم يتم نقلهم إلى المستشفيات. اضافة اعلان

جاء ذلك مقابل 269.694 ألفًا في عام 2021، والذين لم يتم نقلهم، في وقت تصدرت مكة المكرمة الأكثر مرضى ومصابين لم يتم نقلهم، وفقًا لصحيفة "الوطن".





سببان للتعثر



34 % مكة



كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي للعام الماضي، أن الهيئة تسعى إلى التحكم في مؤشر المرضى والمصابين الذين لم يتم نقلهم.وأكدت أن التحكم يأتي سواء مع تقديم الخدمة الإسعافية لهم أو بدونها، والتي قد تشمل تعثر وصول الفرقة الإسعافية، أو إلغاء البلاغ وغيرها.وأشارت إلى أنها تعمل لضمان أن المصاب أو المريض تلقى الرعاية الطبية، بعد تواصل الطبيب المناوب للتوجيه الطبي مع الفرقة الإسعافية، والتأكد من عدم الحاجة لنقل المريض، أو الاكتفاء بما قدم له في الميدان.استحوذت مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المرضى والمصابين لم يتم نقلهم إلى المنشآت الصحية، حيث بلغ إجمالي المرضى والمصابين غير المنقولين 86.197 ألفًا بـ34%.وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 74.851 ألفًا بـ30%.والشرقية ثالثًا، بإجمالي 24.682 ألفًا بـ10%.وعسير 17.633 ألفًا بـ7%.والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 16.577 ألفًا بـ6.62%..