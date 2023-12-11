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المشروع الأول من نوعه

خطة شاملة.. إسناد تشغيل المدارس لشركة تطوير العام المقبل

وزارة التعليم
وزارة التعليم
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أكدت وزارة التعليم، إعداد خطة شاملة للبدء في مشروعها الأول من نوعه بنقل الجوانب التشغيلية في إدارات التعليم والمدارس إلى شركة تطوير اعتبارًا من بداية العام الجديد 2024.اضافة اعلان

الارتقاء بمخرجات التعليم


وأضافت المصادر، أن الوزارة ستركز على العملية التعليمية والتربوية من أجل الارتقاء بمخرجات التعليم، وفقا لـ"المدينة".
وعملت الشركة من خلال أذرعها المتعددة في مرحلتها الأولى في بعض المدارس على أتمتة إدارة المرافق عن بُعد، من خلال تطبيق متخصص مدرستي للمرافق المدرسية.
ويتم إدارة جميع المباني المشمولة تحت الشركة من خلال مركز تحكم مركزي متكامل يرتبط مع قادة المدارس والمقاولين.

تطبيق مدرستي


ويمتاز تطبيق مدرستي للمرافق المدرسية بالعمل على رفع ومتابعة سير العمل للمهام الخاصة بالمرافق من مكان واحد، وسرعة إرسال الطلب للجهة المعنية بصيانة المرفق، وإمكانية رفع صور لشرح الحالة أو المشكلة.
كما ستقوم تطوير للاستثمار وإدارة الأصول بما يتوافق مع منهجية وزارة التعليم، أمَّا شركة تطوير لتقنيات التعليم فستقوم بالعديد من الأعمال المهمة التي تهدف إلى تحويل جميع المدارس إلى ذكية بالكامل من خلال إدارة مراكز البيانات والخدمات الاستشارية.

وطورت شركة تطوير المباني إستراتيجيتها لإدارة المرافق ونماذج تشغيلها مستفيدةً من الخبرات العالمية في هذا المجال.


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