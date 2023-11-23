الجمعة، 10 جمادى الأولى 1445 ، 24 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

3 مراحل لتقييم شاغلي الوظائف التعليمية

وزارة التعليم
التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
حددت وزارة التعليم شهري نوفمبر وديسمبر موعداً لعملية تقييم الموظفين شاغلي الوظائف الإدارية في كافة قطاعات الوزارة، وذلك على نظام فارس كجزء من إدارة الأداء الوظيفي.اضافة اعلان


تقييم الموظف

 

وقالت الوزارة إن تقييم الموظف يكون على 3 مراحلة، تكون المرحلة الأولى بالتقييم الذاتي للموظف حيث يقدم التقييم الذاتي وذلك بنظرة للموظف بشأن أدائه ولا يدخل في احتساب تقييم الموظف السنوي ولا يعتبر تقييماً نهائياً بأي شكل من الأشكال.

المرحلة الثانية



وأوضحت أن المرحلة الثانية تكون بتقييم الأداء من قبل المدير المباشر بإدخال النواتج الفعلية لأداء الموظف من خلال نظام فارس ومن ثم يقوم النظام باحتساب إجمالي التقدير الموزون لكل من الأهداف والجدارات.

المرحلة الثالثة

 

وأضافت أن المرحلة الثالثة تكون باعتماد تقييم الأداء كخطوة أخيرة حيث يقوم المدير المعتمد باعتماد تقييم الأداء ومن ثم يصل اشعار لكل من الموظف والمدير المباشر باعتماد التقييم وينعكس النموذج على النظام.

وزارة التعليم

 

وأشارت وزارة التعليم إلى أن مستوى الجدارة المطلوب لعام 2023م 4 درجة، ويكون احتساب يحتسب النظام التقدير العام للموظف وفق المعادلة المتمثلة في إجمالي التقدير الموزون للأهداف × الأهمية النسبية المحددة للأهداف 30 بالمائة، وإجمالي التقدير الموزون للجدارات × الأهمية النسبية المحددة للجدارات 70 بالمائة ويكون بعدها نتيجة التقدير العام لأداء الموظف.


أداء الموظف

 

ولفتت الوزارة إلى أن تقدير أداء الموظف يكون وفق مستويات التقدير العام، حيث يحصل على 5 درجات الموظف الذي حقق بنجاح كل أهدافه خلال العام وتخطى أكثر من 100% من المستهدفات المحددة، وأظهر كافة الكفاءات والجدارات في مستويات أعلى من تلك المطلوبة للوظيفة.

ويحصل على درجات 4 الموظف الذي حقق من 90%- 100% من المستهدفات المحددة واظهر الكفاءات والجدارات في مستويات تتوافق بدرجة كبيرة مع المستويات المطلوبة للوظيفة

ويحصل على 3 درجات الموظف الذي حقق من %80 - 89% من المستهدفات المحددة وإظهر الكفاءات والجدارات في مستويات قريبة من المستويات المطلوبة للوظيفة.

الحصول على درجتين

 

ويحصل على 2 درجتين الموظف الذي كان الأداء لديه أقل من التوقعات وقد حقق من 60 - 79% فقط من المستهدفات المحددة، والكفاءات الجدارات المطلوبة للوظيفة لا تتسم بالثبات الكافي.

ويحصل على 1 درجة الموظف الذي يكون الأداء لدية أقل من التوقعات بشكل دائم، وقد حقق أقل من 60% من المستهدفات المحددة، وعدم إبداء مستوى مقبول من الكفاءات والجدارات المطلوبة للوظيفة.

اقرأ أيضا

ضباب
9:29 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار على مكة والرياض وسيول بالشرقية وضباب على 7 مناطق

مواقيت الصلاة
2:00 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة

IMG-20231123-WA0015
12:40 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

فيديو متداول.. فزعة أهالي الخفجي لإنقاذ طفلة مفقودة في البر

سدايا
12:01 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

في هذا الموعد.. "سدايا" وبرنامج "التحول الوطني" يطلقان أول مؤشر وطني للبيانات

اقرأ أيضا

"الشؤون البلدية" تكشف أهمية أتمتة جدول الجزاءات المحدث

وزارة الموارد البشرية الأولى عالمياً في التميز بإدارة المشاريع

عاجل.. أهم 10.. وقف الحرب على غزة وتحذير مهم على 12 منطقة من تقلبات جوية

عاجل.. توجيه من "سكني" بشأن تحويل أرض بناء ذاتي إلى شقة

في نجران وجازان.. الإطاحة بعدد من مهربي السموم قبل توزيعها

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اختبار الأختبارات اختبارات 4:19 م السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. "التعليم" تكشف عن موعد الاختبارات البديلة

اختبار الأختبارات اختبارات 12:59 م السبت، 04 نوفمبر 2023

10 أهداف و5 مزايا .. انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية غدًا

الجوازات 5:22 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

هل يمكن الحصول على التأشيرة من منفذ الدخول لطفل عمره 5 شهور؟

أخبار السعودية 1:46 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. أمر ملكي وموعد الإجازة المطولة للطلاب والدعم السكني

اقرأ أيضا

هدف
8:01 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

إجراء عاجل.. هدف: رصد مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرّمة وإحالتهم لنزاهة

المركز الوطني للأرصاد
7:08 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. "الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على "المنطقة الشرقية"

سيول
7:06 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

تصوير جوي مذهل لجريان السيول شمال شرق حائل

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
7:05 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره النرويجي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ضباب
9:29 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار على مكة والرياض وسيول بالشرقية وضباب على 7 مناطق

الأنفلونزا الموسمية
2:27 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

الأطفال في المقدمة .. تعرف على الفئات الأكثر أهمية لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

مواقيت الصلاة
2:00 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة

حساب المواطن - ريال
1:02 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: هذه الطريقة تمكن الأم من احتساب الأبناء معها في الدعم

IMG-20231123-WA0015
12:40 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

فيديو متداول.. فزعة أهالي الخفجي لإنقاذ طفلة مفقودة في البر

وزارة الصحة الكويتية
12:01 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. 18 حالة وفاة يوميا في مستشفيات الكويت