3 مراحل لتقييم شاغلي الوظائف التعليمية

أ أ

حددت وزارة التعليم شهري نوفمبر وديسمبر موعداً لعملية تقييم الموظفين شاغلي الوظائف الإدارية في كافة قطاعات الوزارة، وذلك على نظام فارس كجزء من إدارة الأداء الوظيفي. اضافة اعلان





تقييم الموظف

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

وزارة التعليم



أداء الموظف

الحصول على درجتين

وقالت الوزارة إن تقييم الموظف يكون على 3 مراحلة، تكون المرحلة الأولى بالتقييم الذاتي للموظف حيث يقدم التقييم الذاتي وذلك بنظرة للموظف بشأن أدائه ولا يدخل في احتساب تقييم الموظف السنوي ولا يعتبر تقييماً نهائياً بأي شكل من الأشكال.وأوضحت أن المرحلة الثانية تكون بتقييم الأداء من قبل المدير المباشر بإدخال النواتج الفعلية لأداء الموظف من خلال نظام فارس ومن ثم يقوم النظام باحتساب إجمالي التقدير الموزون لكل من الأهداف والجدارات.وأضافت أن المرحلة الثالثة تكون باعتماد تقييم الأداء كخطوة أخيرة حيث يقوم المدير المعتمد باعتماد تقييم الأداء ومن ثم يصل اشعار لكل من الموظف والمدير المباشر باعتماد التقييم وينعكس النموذج على النظام.وأشارت وزارة التعليم إلى أن مستوى الجدارة المطلوب لعام 2023م 4 درجة، ويكون احتساب يحتسب النظام التقدير العام للموظف وفق المعادلة المتمثلة في إجمالي التقدير الموزون للأهداف × الأهمية النسبية المحددة للأهداف 30 بالمائة، وإجمالي التقدير الموزون للجدارات × الأهمية النسبية المحددة للجدارات 70 بالمائة ويكون بعدها نتيجة التقدير العام لأداء الموظف.ولفتت الوزارة إلى أن تقدير أداء الموظف يكون وفق مستويات التقدير العام، حيث يحصل على 5 درجات الموظف الذي حقق بنجاح كل أهدافه خلال العام وتخطى أكثر من 100% من المستهدفات المحددة، وأظهر كافة الكفاءات والجدارات في مستويات أعلى من تلك المطلوبة للوظيفة.ويحصل على درجات 4 الموظف الذي حقق من 90%- 100% من المستهدفات المحددة واظهر الكفاءات والجدارات في مستويات تتوافق بدرجة كبيرة مع المستويات المطلوبة للوظيفةويحصل على 3 درجات الموظف الذي حقق من %80 - 89% من المستهدفات المحددة وإظهر الكفاءات والجدارات في مستويات قريبة من المستويات المطلوبة للوظيفة.ويحصل على 2 درجتين الموظف الذي كان الأداء لديه أقل من التوقعات وقد حقق من 60 - 79% فقط من المستهدفات المحددة، والكفاءات الجدارات المطلوبة للوظيفة لا تتسم بالثبات الكافي.ويحصل على 1 درجة الموظف الذي يكون الأداء لدية أقل من التوقعات بشكل دائم، وقد حقق أقل من 60% من المستهدفات المحددة، وعدم إبداء مستوى مقبول من الكفاءات والجدارات المطلوبة للوظيفة.