أهم 10.. تنبيه عاجل من التعليم ووفاة الأمير سعود بن محمد

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
رد من التأمينات.. هل يصرف المعاش مع وجود الوظيفة وحساب المواطن؟
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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الحالة التي يتم فيها إيقاف معاش التأمينات للوريث.. المزيد هنا
3 برامج نفسية وتربوية لدعم الطلاب خلال الاختبارات
أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، خطة إشرافية لضمان جودة أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.. المزيد هنا
تنبيه عاجل من "التعليم" بخصوص اختبارات الطلاب
أكدت وزارة التعليم على المدارس ضرورة مراعاة العامل النفسي للطلاب والطالبات، وعدم التدخل في شؤون.. المزيد هنا
عاجل.. للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.. إعفاء المطلقة التي لديها أبناء
من هذا الشرط
أعفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المطلقة التي لديها أبناء من شرط الاستقلال في السكن، للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا
غرامة بالملايين.. "الغذاء والدواء" تداهم 59 منشأة وتكشف عن
مفاجأة
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات خلال شهر أكتوبر 2023 على "59" منشأة صيدلية مخالفة في أنحاء المملكة.. المزيد هنا
عاجل.. "الراجحي": خطة وطنية خمسية لسلامة أطفال المملكة عبر
الإنترنت
قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد الراجحي: إن المملكة اهتمت بكيان الأسرة لتعزيز تماسكها أمام المتغيرات المعاصرة.. المزيد هنا
عاجل.. مكافأة 3000 ريال.. تجهيز 40 ألف خريج متدرب لسوق العمل عبر
"تمهير"
بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من منتج تطوير الخريجين "تمهير"، أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.. المزيد هنا
بالصور.. 6 ملايين طالب يؤدون الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول
انطلقت، صباح اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.. المزيد هنا
تصل للسيول في مكة.. تحذير عاجل بشأن طقس الـ4 أيام القادمة
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.. المزيد هنا
الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي".. المزيد هنا