أهم 10.. تنبيه عاجل من التعليم ووفاة الأمير سعود بن محمد

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







رد من التأمينات.. هل يصرف المعاش مع وجود الوظيفة وحساب المواطن؟ اضافة اعلان



3 برامج نفسية وتربوية لدعم الطلاب خلال الاختبارات



تنبيه عاجل من "التعليم" بخصوص اختبارات الطلاب



عاجل.. للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.. إعفاء المطلقة التي لديها أبناء من هذا الشرط



غرامة بالملايين.. "الغذاء والدواء" تداهم 59 منشأة وتكشف عن مفاجأة



عاجل.. "الراجحي": خطة وطنية خمسية لسلامة أطفال المملكة عبر الإنترنت



عاجل.. مكافأة 3000 ريال.. تجهيز 40 ألف خريج متدرب لسوق العمل عبر "تمهير"



بالصور.. 6 ملايين طالب يؤدون الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول



تصل للسيول في مكة.. تحذير عاجل بشأن طقس الـ4 أيام القادمة



الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود

