قبل السفر لهذه الدول.. تنبيه عاجل لجميع المواطنين بشأن مدة صلاحية الجواز

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حثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو مرافقيهم قبل مغادرة المملكة. اضافة اعلان





شروط استخراج جواز السفر



طريقة تجديد جواز السفر



جواز سفر أو هوية وطنية للسفر لهذه الدول



تنبيه مهم بشأن الهوية الوطنية



وأوضحت أنه يشترط ألاّ تقل مدة الصلاحية عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية و6 أشهر للسفر إلى بقية الدول.وأكدت على ضرورة سرعة إصدار أوراق السفر أو تجديده عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" قبل موعد السفر بوقتٍ كافِ، والتأكد من تعليمات الدخول للدول وجهة سفرهم.ونوهت الجوازات إلى إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشارت إلى أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصة "أبشر وتوكلنا" لا تخول صاحبها من السفر إلى خارج المملكة.