الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

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قبل السفر لهذه الدول.. تنبيه عاجل لجميع المواطنين بشأن مدة صلاحية الجواز

جواز السفر الجديد
الجوازات
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حثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو مرافقيهم قبل مغادرة المملكة.اضافة اعلان

شروط استخراج جواز السفر

وأوضحت أنه يشترط ألاّ تقل مدة الصلاحية عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية و6 أشهر للسفر إلى بقية الدول.

طريقة تجديد جواز السفر

وأكدت على ضرورة سرعة إصدار أوراق السفر أو تجديده عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" قبل موعد السفر بوقتٍ كافِ، والتأكد من تعليمات الدخول للدول وجهة سفرهم.

جواز سفر أو هوية وطنية للسفر لهذه الدول

 ونوهت الجوازات إلى إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تنبيه مهم بشأن الهوية الوطنية

وأشارت إلى أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصة "أبشر وتوكلنا" لا تخول صاحبها من السفر إلى خارج المملكة.

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