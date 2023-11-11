خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار إذن التنقل بالسلاح إلكترونيًا عبر "أبشر"

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كشفت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الأمن العام، أنه يمكن إصدار إذن التنقل بالسلاح إلكترونيًا وبسهولة ودون الحاجة لزيارة مقار الأمن العام. اضافة اعلان





خطوات إصدار إذن التنقل بالسلاح



وأوضحت منصة أبشر على حسابها في"إكس"، أنه يمكن تنفيذ الخدمة إلكترونيًا دون الرجوع إلى مقار الأمن العام، وذلك عبر هذه الخطوات:1 – الدخول إلى منصة أبشر.2 – اختيار "خدماتي".3 – اختيار "الأمن العام".4 – اختيار "إدارة الأسلحة".5 – تحديد نوع السلاح.6 – اختيار "إصدار تصريح نقل".7 – تحديد مسار التنقل.8- اختيار الأسلحة والذخيرة المضافة في التصريح.9 – أتمام دفع الرسوم.وأشارت منصة "أبشر" إلى أن إطلاق خدمة إذن التنقل بسـلاح ناري، بهدف التيسير على المواطنين في الحصول على تصريح إلكتروني، بحمل السـلاح.وأكدت أنه اعتبارًا من الآن يمكن عبر "أبشر" إصدار إذن إلكتروني لحمل السـلاح لغرض التنقل من منطقة إلى أخرى.