السبت، 27 ربيع الثاني 1445 ، 11 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار إذن التنقل بالسلاح إلكترونيًا عبر "أبشر"

download
إذن التنقل بالسلاح
أ أ

كشفت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الأمن العام، أنه يمكن إصدار إذن التنقل بالسلاح إلكترونيًا وبسهولة ودون الحاجة لزيارة مقار الأمن العام.اضافة اعلان

خطوات إصدار إذن التنقل بالسلاح

وأوضحت منصة أبشر على حسابها في"إكس"، أنه يمكن تنفيذ الخدمة إلكترونيًا دون الرجوع إلى مقار الأمن العام، وذلك عبر هذه الخطوات:
1 – الدخول إلى منصة أبشر.
2 – اختيار "خدماتي".
3 – اختيار "الأمن العام".
4 – اختيار "إدارة الأسلحة".
5 – تحديد نوع السلاح.
6 – اختيار "إصدار تصريح نقل".
7 – تحديد مسار التنقل.
8- اختيار الأسلحة والذخيرة المضافة في التصريح.
9 – أتمام دفع الرسوم.

وأشارت منصة "أبشر" إلى أن إطلاق خدمة إذن التنقل بسـلاح ناري، بهدف التيسير على المواطنين في الحصول على تصريح إلكتروني، بحمل السـلاح.

وأكدت أنه اعتبارًا من الآن يمكن عبر "أبشر" إصدار إذن إلكتروني لحمل السـلاح لغرض التنقل من منطقة إلى أخرى.



اقرأ أيضا

48690_0
3:11 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

نجا بأعجوبة.. تحرير طفل علق في غسالة ملابس بالمدينة

أمطار المملكة 6
2:59 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

لـ 9 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

3-1-COPY-11-1041x600
1:43 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. المملكة تُعلن عقد قمة عربية إسلامية استثنائية في الرياض بشأن غزة

36_556357852
1:27 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

تنطلق غدًا.. خطوات مهمة للطلاب لإدارة الوقت خلال فترة الاختبارات

اقرأ أيضا

السبت 27 ربيع الأخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

انعقاد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية

عاجل.. أهم 10.. موقف إنساني لأمير عسير مع امرأة ومديونية مستفيدي الدعم السكني

دراسة: الملح يقلل مخاطر الإصابة بـ كورونا

منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من حالة مطرية على هذه المناطق

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

elaosboa79384 2:05 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 7 خطوات لإصدار جواز إلكتروني بالشريحة

2023-10-17_18-19-46 5:51 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخصين لارتكابهما مخالفات صدم وهروب

إذن إصلاح المركبات عبر أبشر 3:09 م السبت، 14 أكتوبر 2023

8 خطوات.. طريقة استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر

الداخلية 1:18 م السبت، 14 أكتوبر 2023

بينهم 7684 امرأة.. الداخلية تعلن عن ضبط 16790 مخالفًا

اقرأ أيضا

aHR0cHM6Ly93d3cuYWxtYXNoaGFkLWFseWVtZW5pLmNvbS9pbWcvMjMvMTAvMjgvMjY2Mjg2XzE2OTg1MjE5NjYuanBn
9:57 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

"مجلس التعاون": دعوة المملكة لقمة عربية طارئة رسالة للعالم

ولي العهد1
9:33 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

سمو ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان

856878
9:23 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

أمطار غزيرة.. شاهد ماذا فعلت السيول بوادي ضهياء شرق الليث؟

حرس الحدود
9:20 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

حرس الحدود يحبط ترويج 1.9 كيلوجراما من نبات القات المخدر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

48690_0
3:11 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

نجا بأعجوبة.. تحرير طفل علق في غسالة ملابس بالمدينة

download
2:17 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار إذن التنقل بالسلاح إلكترونيًا عبر "أبشر"

3-1-COPY-11-1041x600
1:43 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. المملكة تُعلن عقد قمة عربية إسلامية استثنائية في الرياض بشأن غزة

أهم 10
11:25 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. موقف إنساني لأمير عسير مع امرأة ومديونية مستفيدي الدعم السكني

F-lXOkBXUAAuwX9
10:06 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من حالة مطرية على هذه المناطق

حساب مواطن
5:23 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد تعديل الحد المانع.. أقصى دخل للأسرة لاستحقاق حساب المواطن