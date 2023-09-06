خبير طقس يُحذر من أول أيام "الصفري" وحالة من عدم الاستقرار الجوي

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أول أيام "الصفري" وبداية فصل الخريف الذي يتبعه حالة من عدم الاستقرار الجوي.





أول أيام الصفري ويستمر 27 يومًا



الفاصل بين الحر اللاهب والحر الهازل



أول أيام الخريف فعليًا ونهاية فصل الصيف



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم الأربعاء 21 صفر يوافق 6 من سبتمبر هو أول أيام الصفري الذي يستمر 27 يومًا.وأضاف أن "الصفري" اخْتُلِف في أسباب تسميته؛ فقد قيل بسبب اصفرار السماء، وقيل لاصفرار الأجساد، وذلك لكثرة أمراض الحمى.وبين أن "الصفري" هو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر الهازل، وهما نجمان " الجبهة والزبرة "، وهو أول أنواء الخريف فعليًا هذا العام حسابيُا عند العرب.والجبهة، أول نجوم الصفري وثاني نجوم سهيل وأول أيام الخريف فعليًا، ونهاية فصل الصيف لهذا العام، وأيامها "14" يومًا، مشيرًا إلى أن أهم الظواهر المناخية لـ "الصفري" هي:- مطره نافع.- يعتدل الجو في الليل تدريجيًا مع بقاء الجو حارًا مقبولًا رغم حرارته في "الظهيرة".- يبدأ فيها أول صرام النخيل تغرس فيه فسائل النخيل وشتل الأشجار وتزرع الخضار.- القسم الشمالي للأرض يبدأ فيه بالتعرض للبرودة تدريجياً "في بداية الخريف و يكون بطيئًا.- يحدث أحيانًا التصادم بين الكتل والجبهات الهوائية الباردة الآتية من العروض العليا مع الهواء الساخن الرطب المتواجد في طبقات الجو العالية للمملكة والخليج، مما يُشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي.