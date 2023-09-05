منها مكة.. خبير طقس يتوقع انحسار الحالة المطرية على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، انحسار الحالة المطرية التي شهدتها مناطق مختلفة من المملكة.





اليوم هو آخر يوم من أيام الصيف



انحسار الحالة المطرية على هذه المناطق



أمطار وبرد ورياح على مكة والمدينة وبعض المناطق



أمطار وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق



تكون الضباب على 6 مناطق



سماء غائمة وسحب ممطرة على 3 مناطق



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم هو آخر يوم من أيام الصيف حسابيًا عند العرب، وأن غدًا أول أيام طوالع الخريف وهو "الجبهة " وأول أيام الصفري.وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة مع حبات برد وأن تنحسر الحالة الممطرة على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء متفرقة من منطقة مكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأشار المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.كما تكون السماء غائمة جزئيًا، قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.