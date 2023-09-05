بأجواء المملكة.. "المسند" يكشف سر بقاء الحرارة وتحرك السحب إلى الشرق

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، سر بقاء الحرارة وتحرك السحب من الغرب إلى الشرق بأجواء المملكة.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم 20 صفر الموافق 5 سبتمبر، و 13 نوء الطرف، و 13 سهيل، و 77 من فصل الصيف.

وأضاف أن غدًا دخول طالع الجبهة "النجم الثاني في سهيل" وهي أربعة نجوم في برج الأسد تُسمى جبهة الأسد، والجبهة نجم شامي وعدد أيامه 14 يومًا.

وبين أنه بقي على فصل الخريف 18 يومًا، وعلى موسم الوسم 41 يومًا، بينما تبقى على فصل الشتاء 108 أيام.





تحرك السحب وهجر الطيور



موعد الأمطار في الموسم القادم



سر ظاهرة "عجاج الجن": ليس له علاقة بالعفاريت



كيف تتكون ظاهرة" عجاج الجن"؟



ولفت إلى أنه على وجه التقريب في نهاية سبتمبر، تبدأ السحب في التحرك من الغرب إلى الشرق، مع بداية موسم هجرة طيور القميري والكرك.وأكد أ،ه عادة بُعيد النجم الأول من سهيل تبدأ الأجواء تتحسن قليلا خاصة في المساء، مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة خلال النهار.وأشار إلى أن البعض يتطلع لمعرفة موعد الأمطار في الموسم القادم، الذي يفصل بيننا وبينه نحو 40 يومًا، وهذه فترة زمنية طويلة، وكفيلة في التغير والتبدل.وكشف ‌المسند، سر ظاهرة "عجاج الجن"، مؤكدًا أنه ليس لها علاقة بالعفاريت، مبينًا أن ظاهرة عجاج الجن أو " معيصير" أو "عاصوف الجن"، عبارة عن رياح لولبية يتراوح قطر دائرتها من نصف متر إلى 20م وطولها من عدة أمتار إلى 1000م.وبين أن عجاج الجن يتشكل عندما يسخن سطح الأرض بشكل كبير فتنشأ حالة عدم استقرار، فتتشكل فقاعة هوائية واسعة وحارة فيخف وزنها وكثافتها، فتعرج بسرعة إلى أعلى.