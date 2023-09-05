بأجواء المملكة.. "المسند" يكشف سر بقاء الحرارة وتحرك السحب إلى الشرق

كشف
أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله المسند، سر بقاء الحرارة وتحرك السحب من
الغرب إلى الشرق بأجواء المملكة.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم 20 صفر الموافق 5 سبتمبر، و 13 نوء الطرف، و 13 سهيل، و 77 من فصل الصيف.
وأضاف أن غدًا دخول طالع الجبهة "النجم الثاني في سهيل" وهي أربعة نجوم في برج الأسد تُسمى جبهة الأسد، والجبهة نجم شامي وعدد أيامه 14 يومًا.
وبين أنه بقي على فصل الخريف 18 يومًا، وعلى موسم الوسم 41 يومًا، بينما تبقى على فصل الشتاء 108 أيام.
تحرك السحب وهجر الطيورولفت إلى أنه على وجه التقريب في نهاية سبتمبر، تبدأ السحب
في التحرك من الغرب إلى الشرق، مع بداية موسم هجرة طيور القميري والكرك.
وأكد أ،ه عادة بُعيد النجم الأول من سهيل تبدأ الأجواء تتحسن قليلا خاصة في المساء، مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة خلال النهار.