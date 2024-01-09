ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات



القبض على شخص لترويجه مادة الإمفتامين المخدر



ضبط شخص لترويجه مادة القات المخدرة



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

