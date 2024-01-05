ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات في عدة مناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات ففي
منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب
150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدروفي
حائل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن، لترويجه مادة الإمفيتامين
المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
إحباط
تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي كما
قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية
لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات
النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
شرطة
مكة تضبط شخصًا لترويجه مادة الشبو المخدرةوفي
منطقة مكة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على شخص بمحافظة الطائف لترويجه
مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا
خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, وإحالته
إلى النيابة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
ونوهت إلى أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.