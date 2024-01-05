ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات في عدة مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر



إحباط تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي



شرطة مكة تضبط شخصًا لترويجه مادة الشبو المخدرة



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

