ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مروجي المخدرات بهذه المناطق

استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات
ففي
منطقة عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على
مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما 60 كيلوجرامًا من نبات
القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما
والمضبوطات لجهة الاختصاص.
القبض
على مواطنين روجوا مادة الإمفيتامين المخدروفي
الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطِنين، لترويجهما
مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما،
وإحالتهما إلى النيابة العامة.
ضبط
شخص لترويجه نبات القات المخدر في جازانوفي
منطقة جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطن لترويجه نبات القات المخدر
مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،
وإحالته لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.