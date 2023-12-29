هجمات مباغتة.. الأمن يُفاجئ تجار السموم في هذه المناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات ففي
منطقة جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على مخالفين لنظام
أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر،
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة
الاختصاص.
ضبط
مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدروفي
عسير، قبض قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة
الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى
النيابة العامة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.