هجمات مباغتة.. الأمن يُفاجئ تجار السموم في هذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة

