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هجمات مباغتة.. الأمن يُفاجئ تجار السموم في هذه المناطق

المديرية العامة المخدرات
مكافحة المخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات

ففي منطقة جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

وفي عسير، قبض قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.

جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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