حوار عفوي بين وزير الصحة ومسن: أنتم وش تدورون هنا! (فيديو)

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وثق مقطع فيديو حواراً عفوياً بين وزير الصحة فهد الجلاجل خلال جولته التفقدية لأحد المستشفيات، والذي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل.



زيارة تفقدية لوزير الصحة



حوار عفوي مع مسن



تفاعل رواد مواقع التواصل



شاهد.. وزير الصحة فهد الجلاجل في حوار عفوي مع مسن سعودي أثناء جولته التفقدية لأحد مستشفيات #المدينة_المنورة pic.twitter.com/4cXoKevkrG — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 13, 2024

ومازح المُسن وزير الصحة قائلًا: "أنتم وش تدورون هنا؟"، ليجيب عليه الوزير: "إحنا ما ندوّر شي.. كنا نمشي وولدك أمسك بنا وقال لازم تشوفون أبوي فقلت له أبشر باجي أشوفه".ودعا الرجل المُسن في حديثه مع وزير الصحة للمسلمين بقوله: "الله يمتع المسلمين بالصحة، ويعز الإسلام والمسلمين"؛ إلا أنه بعد أن علم أن الماثل أمامه هو وزير الصحة خصه بقوله: "الله يعينك على عملك"، وعندما قال المُسن: "نبي نقهويكم"، رد عليه الوزير وهو ممسكًا بيده: "قهويتنا بالدعاء سلمك الله".وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المقطع بصورة لافتة، معربين عن سعادتهم بتواضع وزير الصحة، والفرحة الذي أدخلها على قلب المسن بحديثه العفوي واستبشار المسن بهذه الزيارة.