برعاية وزير الصحة إنشاء وتجهيز مركز غسيل كلوي بمستشفى النور بمكة المكرمة

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برعاية وحضور معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أُبرمت اتفاقية شراكة مجتمعية بين تجمع مكة المكرمة الصحي ومؤسسة مطلق بن صالح الحناكي الأهلية.



إنشاء وتجهيز مركز غسيل كلوي بمكة المكرمة:

يأتي ذلك لإنشاء وتجهيز مركز غسيل كلوي بسعة 150 سريراً بمستشفى النور بمكة المكرمة، وذلك بهدف تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الصحية وفق رؤية السعودية 2030م.ووقع الاتفاقية عن تجمع مكة المكرمة الصحي الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور حاتم بن أحمد العمري، وعن المؤسسة فهد بن مطلق بن صالح الحناكي.واتفق الطرفان على استثمار إمكانياتهما وقدراتهما بما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم المواطنين من خلال إنشاء وتجهيز مركز غسيل الكلى بمستشفى النور بمنطقة مكة المكرمة.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاع الصحي والقطاع غير الربحي في تحقيق جودة وكفاءة، وتعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الصحية وفق رؤية السعودية 2030م، وتمكينه لتقديم دعم للخدمات الصحية.الجدير بالذكر، أن توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين تجمع مكة الصحي ومؤسسة مطلق بن صالح الحناكي الأهلية، يأتي في إطار جهود "الصحة" في تسهيل عملية إسهام المجتمع في التنمية الصحية، وبناء قدرات الكيانات الصحية الأهلية وغير الربحية وتشجيع التوسع فيها، لتعزيز المبادرات المجتمعية في المجال الصحي.