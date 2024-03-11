الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

برعاية وزير الصحة إنشاء وتجهيز مركز غسيل كلوي بمستشفى النور بمكة المكرمة

وزير الصحة
وزير الصحة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

برعاية وحضور معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أُبرمت اتفاقية شراكة مجتمعية بين تجمع مكة المكرمة الصحي ومؤسسة مطلق بن صالح الحناكي الأهلية.اضافة اعلان

إنشاء وتجهيز مركز غسيل كلوي بمكة المكرمة:


يأتي ذلك لإنشاء وتجهيز مركز غسيل كلوي بسعة 150 سريراً بمستشفى النور بمكة المكرمة، وذلك بهدف تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الصحية وفق رؤية السعودية 2030م.
ووقع الاتفاقية عن تجمع مكة المكرمة الصحي الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور حاتم بن أحمد العمري، وعن المؤسسة فهد بن مطلق بن صالح الحناكي.
واتفق الطرفان على استثمار إمكانياتهما وقدراتهما بما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم المواطنين من خلال إنشاء وتجهيز مركز غسيل الكلى بمستشفى النور بمنطقة مكة المكرمة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاع الصحي والقطاع غير الربحي في تحقيق جودة وكفاءة، وتعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الصحية وفق رؤية السعودية 2030م، وتمكينه لتقديم دعم للخدمات الصحية.
الجدير بالذكر، أن توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين تجمع مكة الصحي ومؤسسة مطلق بن صالح الحناكي الأهلية، يأتي في إطار جهود "الصحة" في تسهيل عملية إسهام المجتمع في التنمية الصحية، وبناء قدرات الكيانات الصحية الأهلية وغير الربحية وتشجيع التوسع فيها، لتعزيز المبادرات المجتمعية في المجال الصحي.

اقرأ أيضا

طقس أول أيام شهر رمضان: شبورة مائية وهطول أمطار

عاجل.. أهم 10.. غدًا أول رمضان وعفو ملكي وكلمة مهمة لخادم الحرمين

حافلات المدينة تبدأ خدمة نقل الزائرين والأهالي إلي المسجد النبوي ومسجد قباء

عاجل.. قبل ساعات من دخول رمضان.. ضربات أمنية موجعة تضبط أسلحة ومخدرات

شؤون الحرمين: تجهيز مسار نفق جرول وباب الملك عبدالله بالتوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

طقس رمضان 7:02 م السبت، 09 مارس 2024

بالفيديو.. محلل الطقس "العقيل" يتوقع أجواء شهر رمضان لهذا العام

وزارة الداخلية 12:20 ص السبت، 09 مارس 2024

عاجل.. الداخلية تعقد اليوم مؤتمرها الصحفي الأول لقوات أمن العمرة بخصوص هذا الأمر

المسجد النبوي 6:37 م الخميس، 07 مارس 2024

اكتمال جاهزية 12104 جوامع ومساجد بمكة المكرمة لاستقبال المصلين بشهر رمضان المبارك

GH0cFVSXgAABNiA 9:13 م الإثنين، 04 مارس 2024

مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان في مدارس مكة المكرمة