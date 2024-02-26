وزير الصحة: ارتفاع أعداد العمليات الجراحية من 2000 أسبوعيا إلى 8400 عملية

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قال وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل، إن متوسط بقاء المرضى المنومين انخفض من 6.5 أيام إلى 4.5 أيام.



ارتفاع أعداد العمليات الجراحية:



العمل بالمستشفيات والمراكز المتخصصة



مواعيد عمل المراكز الصحية



إجازة عيد الفطر



وأضاف في تصريحات نقلتها "الإخبارية"، أن ارتفاع أعداد العمليات الجراحية من 2000 أسبوعيا إلى 8400 عملية أسبوعية.وأكد على ارتفاع معدل من تم خدمتهم في الطوارئ إلى 85% في 2023، مشيرًا إلى أن المؤشرات من أجل صحة المواطن ارتفعت بنسبة 40% منذ 2017.وفي وقت سابق، حددت وزارة الصحة، مواعيد العمل والإجازات في المستشفيات والمراكز الصحية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. منبهةً على ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة.وقالت، إنه مع عدم الإخلال بنظام المناوبات المتبع تعمل المستشفيات والمراكز المتخصصة 5 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس، سواء كانت مشغلة على نظام الخدمة المدنية أو على برامج التشغيل الذاتي وفق نصاب العمل المعتمد نظامًا.وتتولى المديريات والتجمعات الصحية وإدارة الجهات التابعة لها في المناطق والمحافظات، تنظيم العمل بالأقسام الداخلية والإسعاف عن طريق تحديد فترات المناوبات، بما يكفل سير العمل على مدار الساعة يوميًا.ويشمل ذلك تنظيم عمل المستخدمين والعمال الحرفيين في الفترة المسائية عن طريق المناوبات لضمان سير العمل وتوفير الراحة للمرضى.وحددت وزارة الصحة مواعيد عمل المراكز الصحية، على أن تبدأ العمل من الساعة الـ10 صباحًا على أن تستكمل ساعات العمل وفق النصاب المعتمد.وتقوم المراكز الصحية التي تعمل بنظام المناوبات بتقسيم العمل بها على عدة فترات تضمن استمرار تقديم الخدمة للمستفيدين، على أن يتم اعتماد أوقات العمل للجهات التي تم تفعيل العمل المرن بها من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 10 صباحًا أو بنفس المعدل لفترات المناوبة الأخرى، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ".وحددت الوزارة إجازة عيد الفطر لهذا العام على النحو التالي:الموظفون السعوديون على نظام الخدمة المدنية وبرامج التشغيل الذاتي تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 24 من رمضان/ ويستأنف العمل بعد الإجازة يوم الاثنين 6 من شوال.الموظفون غير السعوديين، تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 29 من رمضان، ويبدأ العمل بعد الإجازة يوم الأحد 5 شوال على أن يتم التقيد بتحديد نسبة العاملين خلال عطلة الأعياد حسب المتبع نظامًا.على أن تكون أولوية التكليف للعاملين في الأقسام الطبية التي تستدعي حاجة العمل مع الالتزام بساعات العمل المحددة للمرافق الصحية حسب الأنظمة واللوائح.وكذلك بأن يكون التكليف لجميع الأيام دون راحات وتستمر الجهات المرتبطة بتقديم الخدمة للمرضى بالعمل خلال أيام الإجازة.على أن يتم إثبات الحضور للموظفين المكلفين في الجهات التي يطبق فيها خدمة الحضور والانصراف (حياك) من خلال النظام، ويتم تعويض المكلفين بأيام إجازات حسب المتبع نظامًا.