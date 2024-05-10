44 مئوية.. مكة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
درجات
الحرارة العظمىوأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44
درجة في مكة المكرمة، و43 في منى وعرفات، و42 في مزدلفة، و40 في المدينة المنورة، وأقلها
12 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 38 درجة في ينبع والقنفذة وجدة والعلا، و36 في الرياض.
درجات
الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي
السودة 12، الباحة 14، وطريف 17، ورفحاء 19 درجة مئوية.