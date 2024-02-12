الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بخطة محكمة.. الأمن يُحبط تهريب كميات من المخدرات بعده مناطق

المديرية العامة المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 300 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 300 كيلوجرام من نبات القات المخدر.
وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط 10 مخالفين للنظام بتهمة التهريب في عسير


وفي عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


اقرأ أيضا

الآن.. تساقط أمطار غزيرة على طريق "الجبيل – الدمام" (فيديو)

طقس مكة.. تحذير لسكان هذه المحافظات من أمطار غزيرة خلال ساعات

توضيح لـ "الصحة" بشأن ضوابط عمل الممارسين الصحيين

أخبار السعودية.. أسعار العقارات بالمملكة وبشرى بشأن الخدمات العامة بالمدن الذكية

أثناء البرد.. الدفاع المدني يدعو لاتباع إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المديرية العامة المخدرات 10:01 م الجمعة، 09 فبراير 2024

بهذه المنطقة.. حرس الحدود يحبط تهريب 85 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

GF6F_2eXkAAI9zL 7:46 م الجمعة، 09 فبراير 2024

الإطاحة بمواطنين متلبسين بهذه الجريمة المشينة في طريف

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 5:39 م الجمعة، 09 فبراير 2024

أفسد حيلهم الماكرة.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 4:11 م الأربعاء، 31 يناير 2024

الإثيوبي وقع في الفخ.. الأمن يحبط تهريب كميات من المخدرات بهذه المناطق