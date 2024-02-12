بخطة محكمة.. الأمن يُحبط تهريب كميات من المخدرات بعده مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 300 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضبط 10 مخالفين للنظام بتهمة التهريب في عسير



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

