"تقويم التعليم": اختبار الرخصة المهنية في هذا الموعد

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حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد إجراء الدورة الخامسة من اختبار الرخصة المهنية التعليمية في الربع الأخير من العام الجاري.

وقالت ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس": "ستتاح خلال الربع الرابع من العام 2024م، فرصة لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، وفرصة لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي)".



مرحباً ايلاف:

ستتاح خلال الربع الرابع من العام 2024م، فرصة لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، وفرصة لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي).

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) April 23, 2024

الرخصة المهنية للوظائف التعليمية



اختبار الرخصة المهنية (التربوي العام)



الاختبارات التخصصية



رسوم الاختبار



شروط الرخصة المهنية



تعدُ الرخصة المهنية للمعلمين، التي تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وثيقة تثبت أن حاملها يحقق معايير وضوابط محددة لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومُدة زمنية محددة.وطبقت الهيئة اختبارات الرخصة المهنية في 4 دورات ابتداءً من عام 2021م حتى 2024م.ويتطلب الحصول على الرخصة المهنية اجتياز اختبارين تم بناؤهما لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، وهما الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، في (38) تخصّصًا.وتنقسم الاختبارات إلى نوعين، وهما:أولاً: اختبار تربوي عام: ويكون هذا للجميع من دون استثناء.ثانيًا: الاختبار التخصصي: ويتناول مفاهيم التخصص ومكوناته، ويصل عدد التخصصات التي تعتمدها الهيئة اليوم إلى 38 تخصصًا.ويغطي الاختبار العام المجالات التالية:المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنيةالمجال الثاني: المعرفة المهنيةالمجال الثالث: الممارسة المهنيةويندرج تحت هذه المجالات عدد من المعايير الرئيسة هي:- الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية.- التطوير المهني المستمر.- التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع.- الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية.- المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه.- المعرفة بطرق التدريس العامة.- التخطيط للتدريس وتنفيذه.- تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم.تتباين المجالات في التخصصات وفقًا لها، ويبلغ عدد التخصصات في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (36) تخصصًا.رسوم اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية الاختبار التربوي (العام) 100 ريال، والاختبار (التخصصي) 100 ريال.مدة سريان اختبار الرخصة المهنية.تعد الرخصة المهنية سارية لمدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ إعلان النتيجة.كما يُعدُّ الترخيص المهني من الممارسات المتبعة عالميًا لضمان وضبط جودة الممارسين في المجالات ذات الأهمية والأولوية مثل مجال التعليم، كما تُعدُّ الرخصة المهنية -أيضًا- مدخلًا للتطوير والتقدم المهني، وممكنًا من ممكناته.تشمل متطلبات الرخصة المهنية الحصول على المؤهل المناسب، واستيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) وتحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى كما هو مبين في وثيقة ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.ويمكن لجميع المتقدمين والمتقدمات الاستفادة من قنوات الهيئة الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني على موقع الهيئة، وحساب العناية بالمستفيدين على منصة إكس "X" Eteccare، وذلك للحصول على الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.