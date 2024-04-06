السبت، 27 رمضان 1445 ، 06 أبريل 2024

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حشود المصلين تؤدي صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي في ليلة 27 رمضان (صور)

المسجد النبوي في 27 رمضان 0
المسجد النبوي
أ أ
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أُدّيت في المسجد النبوي، الجمعة، صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريًا لليلة القدر في العشر الأواخر، في أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والسكينة والخشوع والاستقرار، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.اضافة اعلان





وامتلأت أروقة المصليات بالمسجد النبوي منذ وقت مبكر بالمصلين من داخل المملكة وخارجها.

وحرصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين، ومساعدتهم على قضاء أوقات مليئة بالذكر والعبادة, والعمل على تطوير خدماتها والسعي إلى تسهيل الخدمات وتقديمها لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.




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