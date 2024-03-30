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مع بداية العشر الأواخر.. انطلاق الخطة التشغيلية الثالثة في الحرم المكي

العشر الأواخر
الحرم المكي
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بالتزامن مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، انطلقت الخطة التشغيلية الثالثة في الحرم المكي الشريف لتهيئة الأجواء للمصلين والزائين والمعترين لأداء النسك في يسر وطمأنينة.اضافة اعلان
وتعد الخطة التشغيلية الثلاثة الأكبر في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك، لاستيعاب أعداد المصلين والزائين والقاصدين لبيت الله الحرام.

فتح 17 بابا في الحرم المكي

وكان قد تم فُتح 17 بابًا في الحرم المكي ضمن الخطة التشغيلية الثانية، المعتمدة لشهر رمضان المبارك بهدف تسهيل الحركة.
ويأتي ذلك لتسهيل حركة الزوار والمعتمرين؛ وذلك لضمان دخولهم بشكل أسهل وتوزيع كثافات الزحام عند الأبواب وتوفير أكثب من 100 مصلى للنساء، وأكثر من أربعة جسور لدخول العربات الكهربائية والعادية.
أيضا تباشر الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الكثير من الجهود لضمان دخول الزائر والمعتمر بشكل سلس، وذلك بالتوازي مع الخطة الأمنية التي تتمثل في العديد من خدمات التنقل وقصر الدخول عبر الحافلات التي تصل إلى 3 آلاف حافلة تنقل أكثر من 100 ألف زائر في اليوم الواحد.

خطة أمنية من ثلاث مراحل

وتخضع الخطة الأمنية لثلاث مراحل أولها توزيع الكثافات ثم توجيه المعتمرين إلى الـ 17 بابًا المشار إليها وتوجيه المصلين إلى توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة، وفتح بعض الأبواب أثناء الصلوات لعدم حدوث أية حالات تدافع.

 

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