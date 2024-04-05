بالفيديو.. "الفوزان" يوضح أفضل الأعمال في ليلة القدر

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن أفضل الأعمال في ليلة القدر.





"الفوزان" يوضح أفضل الأعمال في ليلة القدر



أرجى ليلة تكون فيها ليلة القدر



أشهر الأقوال الواردة في ليلة القدر



فضل قيام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا



وأوضح في مقطع فيديو منشور على موقعه بمنصة "يوتيوب"، أن ليلة القدر لها فضل عظيم لا يخفى على أي مسلم وأن الله تعالى قال عنها:" إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَما أَدْراکَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، َنَزَّلُ الْمَلائِکَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ، سَلامٌ هِيَ حَتَّي مَطْلَعِ الْفَجْرِ".وأضاف أن ليلة القدر محتملة في رمضان كله، لا يقطع في ليلة معينة منه، لا دليل على ذلك، وهي ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم.وبين فضيلته أن المرجّح في ليلة القدر أنها بالعشر الأواخر، وأرجح الليالي من العشر الأواخر ليلة سبع وعشرين.واستعرض الفوزان الأقوال في تحديدها بقوله: "قيل ليلة القدر أول ليلة من العشر، وقيل ليلة ثلاثة وعشرين، وقيل ليلة خمسة وعشرين، وقيل ليلة سبعة وعشرين، وقيل ليلة تسعة وعشرين، وأرجحها ليلة سبعة وعشرين"، مشيراً إلى أنَّ ليلة القدر تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر.وأوصى الفوزان بالحرص على قيام ليلة قدر لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدَّم من ذنبه، والإكثار من الدعاء عمومًا.ومن هذا الدعاء الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إذا هي وافقت ليلة القدر أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، مبينًا أنّها ليلة قيام ودعاء وعبادة، والعمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر.