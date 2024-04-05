الجمعة، 26 رمضان 1445 ، 05 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. "الفوزان" يوضح أفضل الأعمال في ليلة القدر

الفوزان
الشيخ الفوزان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن أفضل الأعمال في ليلة القدر.اضافة اعلان

"الفوزان" يوضح أفضل الأعمال في ليلة القدر

وأوضح في مقطع فيديو منشور على موقعه بمنصة "يوتيوب"، أن ليلة القدر لها فضل عظيم لا يخفى على أي مسلم وأن الله تعالى  قال عنها:" إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَما أَدْراکَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، َنَزَّلُ الْمَلائِکَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ، سَلامٌ هِيَ حَتَّي مَطْلَعِ الْفَجْرِ".

أرجى ليلة تكون فيها ليلة القدر

وأضاف أن ليلة القدر محتملة في رمضان كله، لا يقطع في ليلة معينة منه، لا دليل على ذلك، وهي ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم.

وبين فضيلته أن المرجّح في ليلة القدر أنها بالعشر الأواخر، وأرجح الليالي من العشر الأواخر ليلة سبع وعشرين.

أشهر الأقوال الواردة في ليلة القدر

واستعرض الفوزان الأقوال في تحديدها بقوله: "قيل ليلة القدر أول ليلة من العشر، وقيل ليلة ثلاثة وعشرين، وقيل ليلة خمسة وعشرين، وقيل ليلة سبعة وعشرين، وقيل ليلة تسعة وعشرين، وأرجحها ليلة سبعة وعشرين"، مشيراً إلى أنَّ ليلة القدر تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر.

فضل قيام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا

وأوصى الفوزان بالحرص على قيام ليلة قدر لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدَّم من ذنبه، والإكثار من الدعاء عمومًا.

ومن هذا الدعاء الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إذا هي وافقت ليلة القدر أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، مبينًا أنّها ليلة قيام ودعاء وعبادة، والعمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر.

اقرأ أيضا

خطيب المسجد النبوي: أمامكم ليلة هي أرجى ليالي ليلة القدر وهذه علامات قبول الأعمال

تفاصيل الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

بيان عاجل بشأن تأجيل الإخلاء في حي الفيصلية بالدرعية

التفاصيل كاملة.. العقيد الشكرة: يستعرض إعلان تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

تنبيه من حساب المواطن بخصوص التحقق من البيانات في هذا التوقيت

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GKZNIr0XgAAbYv9 1:55 م الجمعة، 05 أبريل 2024

خطيب المسجد النبوي: أمامكم ليلة هي أرجى ليالي ليلة القدر وهذه علامات قبول الأعمال

المسجد الحرام 2:40 م السبت، 30 مارس 2024

خلية نحل من 4 آلاف عامل.. جهود مكثفة استعداداً للعشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام

العشر الأواخر 2:10 م السبت، 30 مارس 2024

مع بداية العشر الأواخر.. انطلاق الخطة التشغيلية الثالثة في الحرم المكي

الفوزان 10:23 م الجمعة، 22 مارس 2024

ما حكم التنقل بين المساجد في صلاة التراويح؟ "الفوزان" يوضح