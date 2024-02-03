حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (220) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (220) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





التعاون مع الجهات الأمنية:



حملات مفاجئة على تجار المخدرات:



إحباط تهريب 270 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية في جدة

