ضبط مواطن بـ 15 كيلو مخدرات في القصيم وآخر بجازان

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه (15) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. اضافة اعلان

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.





ضبط مواطن في جازان



التعاون مع الجهات الأمنية

