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ضبط مواطن بـ 15 كيلو مخدرات في القصيم وآخر بجازان

المديرية العامة المخدرات
أرشيفية
أ أ
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه (15) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.اضافة اعلان
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط مواطن في جازان

أيضا قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، على مواطن لترويجه نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
 

التعاون مع الجهات الأمنية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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