عاجل.. رسمياً.. جامعة جازان تلغي الفصول الدراسية الثلاثة وتعود لنظام الفصلين

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قررت جامعة جازان، مساء اليوم الخميس، إلغاء نظام الفصول الدراسية الثلاثة والعودة إلى نظام الفصلين الدراسيين.



العودة لنظام الفصلين الدراسيين



التدريب التقني تلغي الفصول الثلاثة



جاء ذلك ضمن قرارات مجلس جامعة جازان، اليوم الخميس، في جلسته السادسة للعام الجامعي 1445هـ، التي عقدت برئاسة رئيس الجامعة المكلف محمد أبو راسين.وتضمن قرار مجلس الجامعة: "الموافقة على التحول من نظام الفصول الدراسية الثلاثة إلى نظام الفصلين اعتبارًا من العام الجامعي 2024/ 2025 الموافق 1446هـ".وفي وقت سابق، أعلن فهد العتيبي، متحدث التدريب التقني والمهني، عن إلغاء نظام الثلاثة فصول بالكليات التقنية والمعاهد التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني وتحويلها إلى نظام الفصلين بداية من العام المقبل.وقال إن الدراسة في الكليات والمعاهد التقنية التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني ستتحول إلى نظام فصلين بدءاً من العام القادم.وأضاف، أن الفصل الثالث الحالي هو آخر فصل ثالث وفق هذا النظام، مضيفًا أنه في هذا الفصل تم قبول 37 ألف متدرب بمختلف البرامج التقنية والصناعية.قبول أكثر من 36 ألف متدرب بالفصل الثالث: