الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

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"النقل" تكشف 6 أهداف لإطلاق البيئة التنظيمية التجريبية

الهيئة العامة للنقل
هيئة النقل
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تعمل الهيئة العامة للنقل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير خدمات منظومة النقل عبر إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية.اضافة اعلان

النتائج الدراسية



وتتيح هذه الخدمة استعراض النتائج الدراسية الحديثة ونتائج المقررات وتفاصيل الحالة الدراسية لك ولأبنائك بالتعاون مع وزارة التعليم.


تسهم البيئة التنظيمية التجريبية في:


1- دعم الشركات المحلية والعالمية المتخصصة.

2- توفير بيئة جاذبة لاستخدام التقنيات الحالية والجديدة بطرق مبتكرة.

3- تقديم خدمات جديدة في السوق المحلي.

4- تحسين إجراءات العمل وتعزيز المنافسة العادلة.

5- توفير فرص عمل جديدة.

6- جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

مشروع ربط المدن 

في وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للنقل عن معلومات بشان مشروع ربط المدن ببعضها عبر نقل الركاب بأحدث التقنيات الآمنة للحافلات.

مزايا المشروع:

وأوضحت الهيئة أن من بين مزايا المشروع ما يلي:

1- تدشين مشروع النقل بالحافلات بين المدن

2- 6 ملايين راكب سويا

3- 200 مدينة ومحافظة

4- 76 مسار لنقل الركاب بالحاصلات

5- +178 مليون كم سنويا

6- 35 الف وظيفه مباشرة وغير مباشرة.

7- 3.2 مليار ريال إضافة على الناتج المحلي

يستهدف المشروع

1- توفير خيرت نقل متعددة
2- تسهيل حركة النقل
3- الحد من الانبعاثات الكربونية
4- رفع مستوى السلامة.

انطلاقة جديدة:
في وقت سابق، أطلقت الهيئة العامة للنقل، حفل تدشين خدمات نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة.

وقالت الهيئة العامة للنقل، اليوم الاثنين، إن اليوم يمثل انطلاقة جديدة لنقل الركاب بالحافلات، مشيرة إلى أن مشروع النقل الجديد سيربط 200 مدينة ومحافظة سعودية من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق.

خدمات النقل:
وأوضحت أن خدمات النقل في المملكة انطلقت منذ 1979م، واليوم في 2023م يمثل بداية العهد الجديد من خدمات النقل التي ستربط مدن المملكة بخدمات نقل حافلات كهربائية آمنة وسهلة ومريحة.

وأشارت إلى أن مشروع الحافلات بين المدن سيخدم 6 ملايين راكب سنويا، منوهة بإطلاق أكثر من 3400 رحلة أسبوعية في 76 مسارا داخل المملكة.

أسطول حافلات:

وأكدت الهيئة، أن المشروع يضم أسطولا جديدا من الحافلات المجهزة بأحدث المتطلبات.

وقال رئيس الهيئة العامة للنقل TGA المكلف، رميح بن محمد الرميح، إن تحالفات عالمية ومحلية شاركت في مشروع تدشين خدمات نقل الركاب بين المدن.

وتم تقسيم خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن إلى 3 عقود امتياز تضمن تحقيق التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والتي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، بأسطول جديد من الحافلات المجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح استخدام مركبات صديقة البيئة.

وسيخدم المشروع عدة قطاعات أخرى في مقدمتها دعم التنمية السياحية، وحركة التنقل كما سيسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص.

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