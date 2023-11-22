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5 خطوات من الطيران المدني..

عاجل.. ضوابط وشروط تقديم الشكاوى لعموم المسافرين والناقلات الجوية

هيئة الطيران المدني
هيئة الطيران المدني
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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني دليل ضوابط وشروط تقديم الشكاوى لعموم المسافرين والناقلات الجوية، بناء على ما ورد في المادة الثالثة والعشرين من لائحة حماية حقوق المسافرين، والتي أوضحت أن للهيئة إصدار السياسات والتعليمات والضوابط والآليات اللازمة لتطبيقها.اضافة اعلان

أهداف اللائحة الجديدة:


من جانبه، أكد نائب الرئيس للجودة وتجربة المسافر المهندس عبد العزيز بن عبدالله الدهمش أن تلك الضوابط تأتي تماشياً مع أهداف اللائحة الجديدة، والتي تهدف إلى الإسهام في الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفاءتها وتنظيم أنشطة تقديم الخدمة للمسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية وداخلها وتحسين تجربتهم.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أهمية الالتزام بتلك الضوابط ؛ مما يساهم في تمكين الهيئة من معالجة وتحليل الشكاوى وحفظ حقوق الأطراف كافة، مشيرة إلى توفر الدليل على موقع الهيئة )www.gaca.gov.sa الإلكتروني

تقديم شكوى:


إرشادات مفصلة لتقديم شكوى ضد الناقل الجوي

1 - يتعين على المسافر تقديم شكوى ضد الناقل الجوي في حال عدم الالتزام بما نصت عليه لائحة حماية حقوق المسافرين، مع مراعاة أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الشكوى المبلغ عنها.

2 - يلتزم الناقل الجوي بمعالجة الشكوى في غضون 7 أيام كحد أقصى.

3 - بعد انقضاء المدة المخصصة للناقل الجوي لمعالجة الشكوى والتي تبلغ 7 أيام ؛ يحق للمسافر تصعيد شكواه إلى الهيئة شريطة ألا يتجاوز ما ورد في الفقرة الأولى.

4- في حالة عدم استجابة الناقل الجوي للشكوى خلال 14 يوما من إبلاغ الهيئة ؛ يعد ذلك بمثابة إقرار بصحة الشكوى.

5 - لن تقبل الشكوى في حال تم رفعها في بلدين مختلفين.

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