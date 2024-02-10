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إنذار أحمر من الأرصاد.. الدفاع المدني يحذر سكان المنطقة الشرقية

الدفاع المدني
الدفاع المدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان المنطقة الشرقية إلى توخي الحطية والحذر بعد رفع الإنذار عليها إلى اللون الأحمر من قِبَل المركز الوطني للأرصاد.اضافة اعلان

الابتعاد عن تجمعات المياه:

وقال حساب "الدفاع المدني" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة الشرقية  ."
كما طالب بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

تساقط البرد وجريان السيول:

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة اليوم، بمشيئة الله - تضمنت أمطارًا غزيرة وضبابًا كثيفًا, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل، على مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى.
إضافة إلى تساقط البرد والريح الشديدة والصواعق الرعدية وجريان السيول ، كما شملت التنبيهات محافظات القطاع التهامي المخواة وقلوة والحجرة وفرعة غامد الزناد.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر إلى الساعة التاسعة مساءً .
من جانبها نبهت الجهات المعنية قائدي المركبات ومرتادي الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتجنب بطون الأودية ومجاري السيول في ظل هذه الأجواء التي تشهدها المنطقة حفاظًا على سلامتهم.

أمطار على الرياض

تشهد الرياض أجواء غائمة، تخللها أمطار خفيفة شملت أنحاء متفرقة من العاصمة.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار على مكة والمدينة:


وقبل ساعات توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
وتشمل الحالة  أجزاءً من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
 كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

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