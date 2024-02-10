الربيع على الأبواب.. "الأرصاد" يكشف موعد انتهاء فصل الشتاء

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كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن موعد انتهاء الشتاء ودخول فصل الربيع.







انتهاء قصل الشتاء:



انخفاض درجات الحرارة



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



pic.twitter.com/KO5k8Zm86W #الإخبارية فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: تبقى 20 يوما على انتهاء فصل الشتاء ودخول فصل الربيع أرصاديا و42 يوما حسب التقويم الفلكي #نشرة_النهار February 10, 2024

وأوضح أن الأجواء الدافئة اليوم، جاءت بسبب منخفض جوي على أقصى شمال شرق المملكة، والذي يساعد على هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على القطاع الشرقي والأوسط من المملكة.وأشار إلى أنه تبقى 20 يوما على انتهاء فصل الشتاء ودخول فصل الربيع أرصاديا و42 يوما حسب التقويم الفلكي.كما توقع "العقيل"، انخفاض الحرارة على معظم المناطق نهاية الأسبوع المقبل بمشيئة الله.وقال العقيل، في مداخلة مع قناة "الإخبارية": "إن الحرارة ستكون حول معدلاتها مع انخفاض حرارة الأجواء خلال الأيام المقبلة".توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.