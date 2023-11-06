السيول أنهارًا.. شاهد كيف تحولت شوارع عفيف والدوادمي لبحيرات في الرياض

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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، جرت صباح اليوم الاثنين السيول الجارية، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على محافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض. اضافة اعلان





السيول تجري أنهارًا في الرياض





سيل وادي غثاه شمال

الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

6 نوفمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/oM2Wjx5oqA 🔴 فيديو متداولسيل وادي غثاه شمال #عفيف الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ6 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ November 6, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار بشمال غرب الدوادمي بالرياض ووادي غثاة شرق عفيف، نتيجة تساقط أمطار غزيرة.أمطار وسيول على الرياض و8 مناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.