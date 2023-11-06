السيول أنهارًا.. شاهد كيف تحولت شوارع عفيف والدوادمي لبحيرات في الرياض

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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، جرت صباح
اليوم الاثنين السيول الجارية، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على محافظتي عفيف
والدوادمي بمنطقة الرياض.
السيول تجري أنهارًا في الرياضوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت
السيول كالأنهار بشمال غرب الدوادمي بالرياض ووادي غثاة شرق عفيف، نتيجة تساقط أمطار غزيرة.
🔴 فيديو متداول— طقس (@tqqs) November 6, 2023
سيل وادي غثاه شمال #عفيف
الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
6 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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أمطار وسيول على الرياض و8 مناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 6, 2023
سيول جنوب #البجادية
بمحافظة #الدوادمي
الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
6 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | عبدالعالي العتيبي
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وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.
🔴 فيديو متداول— طقس (@tqqs) November 6, 2023
سيل شمال #عفيف
الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
6 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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