مشهد إيماني.. تساقط أمطار الرحمة على الكعبة المشرفة والحرم

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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت أمطار الرحمة على الكعبة المشرفة والحرم، بالتزامن مع عصف مطري قوي في نعمان جنوب شرق مكة مع تدفق وجريان السيول وتكون البرديات القوية المصحوبة برياح نشطة هابطة. اضافة اعلان



#يحدث_الآن

امطار الرحمة في

الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

6 نوفمبر 2023 م

من | بندر الثبيتي

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. pic.twitter.com/7ws7Q50i2y امطار الرحمة في #الحرم_المكي الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ6 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | بندر الثبيتي November 6, 2023

السيول تجري انهارًا في الرياض





قوة عصف الأمطار في نعمان جنوب شرق

الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

6 نوفمبر 2023 م

من | وائل الحتيرشي

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. pic.twitter.com/SlkgrfcA4W 📸 شاهدقوة عصف الأمطار في نعمان جنوب شرق #مكه_المكرمة الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ6 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | وائل الحتيرشي November 6, 2023

أمطار وسيول على الرياض و8 مناطق





سيول قوية في وادي نعمان

جنوب شرق

الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

6 نوفمبر 2023 م

من | علي الحارثي

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. pic.twitter.com/04b9cCd5K4 📹 فيديو مباشرسيول قوية في وادي نعمانجنوب شرق #مكه_المكرمة الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ6 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | علي الحارثي November 6, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهد الحركم هطول أمطار الرحمة، مع أمطار غزيرة متساقطة على شرق وجنوب مكة وسط هبوب رياح نشطة تحد من مدى الرؤية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.