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مشهد إيماني.. تساقط أمطار الرحمة على الكعبة المشرفة والحرم

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أمطار الرحمة على الكعبة
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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت أمطار الرحمة على الكعبة المشرفة والحرم، بالتزامن مع عصف مطري قوي في نعمان جنوب شرق مكة مع تدفق وجريان السيول وتكون البرديات القوية المصحوبة برياح نشطة هابطة.اضافة اعلان


السيول تجري انهارًا في الرياض

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهد الحركم هطول أمطار الرحمة، مع أمطار غزيرة متساقطة على شرق وجنوب مكة وسط هبوب رياح نشطة تحد من مدى الرؤية.

أمطار وسيول على الرياض و8 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.


وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.






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