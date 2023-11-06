مشهد إيماني.. تساقط أمطار الرحمة على الكعبة المشرفة والحرم

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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت
أمطار الرحمة على الكعبة المشرفة والحرم، بالتزامن مع عصف مطري قوي في نعمان جنوب
شرق مكة مع تدفق وجريان السيول وتكون البرديات القوية المصحوبة برياح نشطة هابطة.
#يحدث_الآن— طقس (@tqqs) November 6, 2023
امطار الرحمة في #الحرم_المكي
الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
6 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | بندر الثبيتي
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السيول تجري انهارًا في الرياضوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهد
الحركم هطول أمطار الرحمة، مع أمطار غزيرة متساقطة على شرق وجنوب مكة وسط هبوب
رياح نشطة تحد من مدى الرؤية.
📸 شاهد— طقس (@tqqs) November 6, 2023
قوة عصف الأمطار في نعمان جنوب شرق #مكه_المكرمة
الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
6 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | وائل الحتيرشي
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أمطار
وسيول على الرياض و8 مناطق
وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة.
📹 فيديو مباشر— طقس (@tqqs) November 6, 2023
سيول قوية في وادي نعمان
جنوب شرق #مكه_المكرمة
الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
6 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | علي الحارثي
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وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.