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حتى الرابعة فجر غد.. الأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة الباحة

امطار الباحة -
أرشيفية
أ أ
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شهِدت منطقة الباحة اليوم, هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية مع انعدام الرؤية؛ بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه ومنتزهاتها.
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المدن المتأثرة بالأمطار في الباحة:

وشمل هطول الأمطار أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظة بلجرشي، وبني حسن, والقرى, والمندق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
 جعلها اللهُ سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد. ولا تزال الأمطار مستمرة بغزارة على المنطقة ومحافظاتها.

استمرار الأمطار حتى الفجر:

في السياق ذاته، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة يفيد باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة إلى الساعة الرابعة فجر الغد -بمشيئة الله - .

ضرورة أخذ الحيطة لسائقي المركبات:

 وشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والعقيق، كما يصاحب الحالة المطرية تساقط البرد, والرياح الشديدة والصواعق الرعدية وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
 ونبهت الجهات المعنية قائدي المركبات ومرتادي الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في ظل هذه الأجواء التي تشهدها المنطقة حفاظاً على سلامتهم.

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