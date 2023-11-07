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جريمة نكراء.. تحرك عاجل لشرطة الرياض للقبض على 4 أشخاص

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شبط تشكيل عصابي
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إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على 4 أشخاص لارتكابهم حوادث سرقة وسطو وسلب.

حوادث سلب وسطو بالسلاح الأبيضاضافة اعلان

وأوضح أن المتهمين سرقوا مركبات لمواطنين، واستخدموها في حوادث سطو على محال تجارية، وسلب أشخاص تحت تهديد السلاح الأبيض.
وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة لتستكمل التحقيقات.

مداهمة أوكار تجار السموم والمخدرات

يأتي هذا في وقت ضبطت فيه إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض شخصًا لترويجه 4 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.
وأشارت إلى أن المتهم اتخذ منزله وكرًا لتجارة السموم وترويجها، مؤكدة أنه قد تم إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة.


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