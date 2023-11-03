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فعلا هذا الأمر.. شرطة الرياض تتحرك للقبض على صيدلي ومندوب مبيعات

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ضبط متهمين في الرياض
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استمرارًا للجهود الأمنية الميدانية لمكافحة المخدرات، كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عن نشاط إجرامي لترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي بأحد أحياء مدينة الرياض.اضافة اعلان

شرطة الرياض تقبض على مصريين

وأوضحت أنها قبضت على متهمين في ذلك، وهما مقيمان من الجنسية المصرية يعملان في صيدلية بمهنتي صيدلي ومندوب مبيعات، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن مروجي المخدرات

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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