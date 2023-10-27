تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

أ أ

أعلنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض أنها تمكنت من ضبط امرأة لتعطيلها حركة المرور.





عطلت حركة المرور اضافة اعلان



مخالفة عرقلة السير



قيمة مخالفة عرقلة السير؟



وأوضحت على منصة "إكس"، أن المرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع العامة.وأضافت شرطة الرياض، أنه جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.وحسب الإدارة العامة للمرور، فإن عرقلة السير تعتد من الأمور التي يجب دفع غرامة مالية عيها وأيضاً تصنيفها كمخالفة مرورية ، وذلك لأن هناك العديد من السائقين الذين قد يقوموا بالتوقف أثناء السير على الطرقات فجأة ومنهم من يقوموا بالسير ببطاء وذلك بأوقات الازدحام الشديدة.وبينت أنه قد ينتج عن كل ذلك الاصطدام ما بين المركبات او أنه قد يؤدي وقوع الحوادث بكثرة فقد يتوجب الالتزام بالقواعد المرورية المهمة لأنها تعود على الأفراد بالمصلحة فهي قد تساعد على القيادة بسلامة وتخفف من احتمال الوقوع بحوادث .وتتضمن مخالفة عرقلة السير على جانبين مهمين وهذه الجوانب لها وضع خاص من جهة قيمة المخالفة وذلك كالتالي:الوقوف الخاطئ : فقد وردت مخالفة الوقوف الخاطئ بجدول المخالفات المرورية وهي الغرامة ما بين 100 ريال بالحد الادنى و150 ريال بالحد الأقصى .والتباطؤ بالسير بشكل قد يعيق الحركة : فقد يتم فرض غرامة على السائق المتباطئ بالسير بصورة قد تعمل على إعاقة حركة المرور بمخالفة قد تتراوح ما بين 300 ل 500 ريال سعودي.