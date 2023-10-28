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أصابت حركة المرور بالشلل.. شرطة الرياض تضبط امرأة ظهرت في محتوى مرئي

فيديو
شرطة الرياض
أ أ


تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من ضبط امرأة لتعطيلها حركة المرور، وذلك بعد ظهورها في محتوى مرئي.

امرأة عطلت حركة المرور:


وأوضحت شرطة الرياض أن المرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع العامة، منوهة أنه جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

ازدحام مروري بسبب تصرف غريب:



وكان رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع يوثق فعل غريب من امرأة تقود مركبة بعد نزولها منها في وسط الطريق الدائري بالرياض، ما تسبب في خلق ازدحام مروري.


وأظهر مقطع الفيديو قيام المرأة بإيقاف المركبة بعرض الطريق والنزول منها ثم تحركت نحو سيارة أخرى "بيضاء اللون"، كانت متوقفة على بعد أمتار منها.


وتعطلت حركة السير في الاتجاه لمسافة طويلة، بسبب تصرف المرأة الغريب، بينما ظهر الاتجاه الآخر من الطريق الدائري في حالة انسيابية مرورية.

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